فرماندار اسلام آباد غرب علت انفجار در این شهرستان را گلوله توپ اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی درباره وقوع حمله به شهرستان اسلامآباد غرب، فرماندار این شهرستان ضمن تکذیب این ادعاها، اعلام کرد صدای انفجار شنیدهشده ارتباطی با هیچگونه حمله یا اقدام امنیتی نداشته و ناشی از انفجار یک گلوله توپ برجایمانده از دوران هشت سال دفاع مقدس بوده است.
شهبازی فرماندار اسلامآباد غرب اظهار داشت: دقایقی پیش صدای انفجار مهیبی در محدوده حدود ۵۰ متری پل کمربندی شرقی اسلامآباد غرب شنیده شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی، امدادی و دستگاههای مسئول برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان داد پیش از وقوع انفجار، در این محدوده آتشسوزی رخ داده بود که بر اثر شدت حرارت، یک گلوله توپ بهجامانده از دوران دفاع مقدس منفجر شده است.
فرماندار اسلامآباد غرب با رد شایعات منتشرشده در برخی رسانهها و شبکههای معاند تأکید کرد: تا این لحظه هیچگونه حملهای به این منطقه صورت نگرفته و علت انفجار، صرفاً انفجار مهمات باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی بوده است.
وی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به اینگونه حوادث را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و افزود: انتشار شایعات و اخبار جعلی، تنها موجب ایجاد نگرانی در میان مردم میشود و لازم است شهروندان از بازنشر اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
فرماندار اسلامآباد غرب خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول همچنان در محل حضور دارند و بررسیهای تکمیلی در حال انجام است، اما تاکنون هیچ نشانهای از وقوع حادثه امنیتی یا حمله در این منطقه گزارش نشده است.
منبع تسنیم