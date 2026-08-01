نمایندگان حماس روز شنبه اعلام کردند که شرط کلیدی این گروه برای اجرای توافق خلع سلاح، توقف کامل حملات نظامی اسرائیل در فلسطین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نمایندگان حماس روز شنبه به خبرگزاری روسی ریانووستی گفتند که شرط کلیدی این گروه برای اجرای توافق خلع سلاح، توقف حملات اسرائیل در فلسطین است.

این گروه به این خبرگزاری گفت: «توقف اقدامات نظامی و حملات اسرائیل، شرط اصلی برای حرکت به سمت فاز اجرا، از جمله تعیین جدول‌های زمانی مورد توافق و تعریف سازوکارهای اجرای توافق است.»

حماس همچنین جداسازی مفاد توافق را رد کرد و بر اجرای همزمان تمام تعهدات سیاسی، بشردوستانه، امنیتی و خلع سلاح تأکید نمود.

دیروز، 

غازی حمد، یکی از مقامات ارشد حماس که در مذاکرات نقش داشته است، به رویترز گفت که این گروه فلسطینی سلاح‌های خود را به کمیتهٔ ملی فلسطین تحویل خواهد داد؛ نهادی که در چارچوب هیئت صلح پیشنهاد شده است.

حمد افزود که پس از تأیید متن توافق توسط هر دو طرف، اسرائیل باید اجرای فاز اول توافق را آغاز کند.

وی همچنین گفت که کمیتهٔ ملی فلسطین و نیروی بین‌المللی باید وارد غزه شوند و بر انحلال شبه‌نظامیان مسلح تحت حمایت اسرائیل نظارت کنند.

حمد در مصاحبه با رویترز، اظهارات قبلی خود به الجزیره را نیز تکرار کرد و تأکید نمود که خلع سلاح این گروه منوط به خروج نیرو‌های اسرائیلی خواهد بود.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: جنبش حماس ، خلع سلاح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اگر قرار بود حماس تسلیم بشه باید دو سال پیش تسلیم میشد تا این همه کشتار و ویرانی به بار نمی امد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ایران سرش بی کلاه موند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اینو که 90ساله دارید می گید بی نتیجه بوده !می بینید ایناهم درست مثل ما فکر می کنند میشه شیطان رو‌متعهدکرد که دیگه انسان رو فریب نده!!!!وبا انسانها درصلح وصفت زندگی کنه!مثل یک طنز تلخ میمونه
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۲۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اشتباه مرگبار
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