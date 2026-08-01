باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز شنبه دهم و فردا یکشنبه یازدهم مرداد، در سطح استان افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت که با احتمال خیزش گرد و خاک در برخی نقاط همراه و آسمان استان صاف تا کمی ابری است.

او اضافه کرد: روز دوشنبه دوازدهم مرداد در مناطق جنوبی استان در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر با احتمال رعد و برق و بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، بیان کرد: همچنین طی روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه طی ساعت‌های بعد از ظهر و شب در مناطق شرقی و جنوبی شرقی استان افزایش سرعت وزش باد داریم.

علیزاده ادامه داد: از دوشنبه به تدریج روند افزایشی دما در استان خواهیم داشت.