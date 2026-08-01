گردوغبار امروز و فردا، مهمان ناخوانده است و رعد و برق دوشنبه، اما تنها در جنوب فارس جرقه می‌زند، همچنین گرما از اواسط هفته جان می‌گیرد و خود را بر دوش استان می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز شنبه دهم و فردا یکشنبه یازدهم مرداد، در سطح استان افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت که با احتمال خیزش گرد و خاک در برخی نقاط همراه و آسمان استان صاف تا کمی ابری است.

او اضافه کرد: روز دوشنبه دوازدهم مرداد در مناطق جنوبی استان در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر با احتمال رعد و برق و بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، بیان کرد: همچنین طی روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه طی ساعت‌های بعد از ظهر و شب در مناطق شرقی و جنوبی شرقی استان افزایش سرعت وزش باد داریم.

علیزاده ادامه داد: از دوشنبه به تدریج روند افزایشی دما در استان خواهیم داشت.

برچسب ها: گرد و خاک ، هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، رعد و برق ، گرمای هوا
خبرهای مرتبط
فردا تا چهارشنبه، کوره آفتاب؛ پنج شنبه و جمعه، تب گرما پایین می‌آید
فارس در گیرودار دو سامانه؛ آب از آسمان و آتش بر زمین می‌بارد
تب گرما در فارس؛ جنوب و غرب، ابری‌ترین نقطه‌های نقشه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
از توقیف محموله‌های قاچاق تا دستگیری تبهکاران
پرواز دوباره ۲ بالابان در زیستگاه‌های طبیعی فارس
قتل پسر به دست پدر در کوهچنار
تأکید دادگستری فارس بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی/تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان
صادرات بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوجه‌فرنگی و پیاز از کازرون به بازار‌های خارجی 
تزریق ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای شتاب‌دهی به نهضت ملی مسکن در ارسنجان
اینجا جریمه نمی‌شوید؛ «نشان مهربانی» بر سینه رانندگان قانون‌مدار شیراز
توسعه دیپلماسی علمی با راهبرد ISC؛ توافق برای اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک
هوش مصنوعی در کمین گردشگری کلاسیک/ باید به سمت «گردشگری معنا» کوچ کنیم
از خیزش گرده‌های بی‌قرار تا غرش آسمان؛ آغاز موج جدید گرما از اواسط هفته
کاهش سقط مکرر و کوتاه‌تر شدن مسیر درمان با فناوری‌های نوین ناباروری
زنگ خطر «نارسایی زودرس تخمدان» در زنان/ سن زوال عملکرد تخمدان‌ها کاهش یافت
فاتح قله والیبال فارس؛ فولاد غدیر نی‌ریز قهرمان سوپرلیگ شد
مسیر هموار تولید در فارس با استقرار کلینیک‌های سیار صنعت
سقایان آب منطقه‌ای فارس در خدمت زائران اربعین شلمچه
برداشت انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات شهرستان کوار
آمادگی موزه‌های فارس برای حفاظت از آثار در شرایط بحرانی
فارس رتبه اول تولید و صادرات انجیر کشور با نشان و ثبت جهانی
۲۶ مصدوم و یک فوتی در حوادث رانندگی فارس
فرصتی طلایی در پویشی بزرگ برای صیقل یافتن قلوب/ مهلت ارسال تا پایان مرداد
گره‌گشایی از پروژه‌های کلان زیرساختی فارس در شورای فنی
مدیریت مصرف برق؛ ضرورت عبور از روزهای اوج مصرف در آباده
بهره‌مندی بیش از ۲۸۹ هزار نفر از خدمات داوطلبانه هلال‌احمر فارس
اختصاص ۵.۹ همت منابع بانکی به مسکن شهری فارس/ بررسی روند پیشرفت پروژه‌های شهرک نشاط و میانرود
هشدار درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در فارس/ ناباروری چالش اصلی سلامت خانواده است
برنامه‌ جدید شیراز برای ساماندهی دستفروشان و گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم
پیگیری بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
ایمنی تجهیزات تفریحی شیراز زیر ذره‌بین کمیته ساماندهی
معرفی رقم جدید پنبه «سروش»؛ حاصل ۱۵ سال پژوهش محققان فارس
فعالیت موکب‌های اتباع و مهاجرین خارجی در ورودی شیراز و مرز شلمچه