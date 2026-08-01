باشگاه خبرنگاران جوان - محمودرضا طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های فعال در حوزه خدمات پس از فروش خودرو، اظهارداشت: ارتقای سطح فعالیت‌های مراکز خدمات پس از فروش خودرو ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند افزایش رضایتمندی مشتریان دراین زمینه را فراهم کند و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد محسوب شود.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تداوم نشست‌های تخصصی مشترک و اتخاذ تدابیر مؤثر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خودرو و افزایش رضایت مشتریان خواهد داشت.

در ادامه این نشست، هادی شفیعی گل، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات گزارشی از اقدامات انجام‌شده در چارچوب اجرای استاندارد اجباری ۱۹۱۱۷ را ارائه کرد و از اجرای طرح سنجش نرخ کیفیت خدمات پس از فروش خودرو برای نخستین‌بار در سال گذشته خبر داد.

همچنین در این نشست؛ مدیران عامل شرکت‌های حاضر نیز، دیدگاه‌ها، چالش‌ها و موانع در مسیر ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خودرو را مطرح و پیشنهاد‌های خود را برای بهبود وضعیت موجود ارائه کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد؛ جلسات هم‌اندیشی با حضور مدیران عامل و مسئولان کنترل کیفیت شرکت‌ها به‌صورت مستمر و منظم برگزار تا ضمن آسیب شناسی دقیق، موانع موجود به‌صورت هدفمند بررسی و رفع شود.

منبع: سازمان استاندارد