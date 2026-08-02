رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در راستای برخورد قاطع با نانوایی‌های که به‌صورت دائمی اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، برخورد قضایی صورت گرفته و حتی مجازات حبس نیز برای آنها پیش‌بینی شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تشدید نظارت بر واحدهای نانوایی در سطح شهر خبر داد و تأکید کرد که با متخلفانی که قیمت و وزن نان را تغییر می‌دهند، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

 رستگار با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از افزایش قیمت نان در برخی مناطق تهران، تصریح کرد: «نصب نرخ‌نامه در معرض دید مردم برای تمامی نانوایی‌ها، اعم از دولتی و آزادپز، یک الزام قانونی است. هیچ واحدی نمی‌تواند از اجرای این قانون مستثنی باشد و رعایت دقیق وزن چانه نان و قیمت‌های مصوب، از ارکان اصلی نظارت است.»

مجازات‌های سنگین برای متخلفان

رئیس اتاق اصاف تهران با اشاره به دستورات جدید قضایی، افزود: «از هفته گذشته، روند رسیدگی به پرونده نانوایی‌های متخلف به شدت تشدید شده است. طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع قضایی، علاوه بر جریمه‌های سنگین تعزیراتی و ابطال پروانه کسب، برای کسانی که مرتکب تخلفات دائمی می‌شوند، مجازات حبس نیز در نظر گرفته خواهد شد.»

وی همچنین با اشاره به ممنوعیت فروش اجباری کالاهای جانبی، گفت: «عرضه اجباری نان‌های کنجدی یا افزودنی‌دار، چه در نانوایی‌های آزاد و چه دولتی، نوعی تخلف محسوب می‌شود و با این موضوع برخورد خواهد شد.»

فراخوان برای نظارت مردمی

رستگار در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی شهروندان در حفظ حقوق مصرف‌کننده، اظهار داشت: «با توجه به وسعت شهر تهران، هر چقدر هم بازرسی‌های دولتی انجام شود، باز هم نظارت مردمی نقشی حیاتی دارد. از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا عدم رعایت وزن نان، مراتب را گزارش دهند. ما با همکاری تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه، تا زمان استقرار کامل نظام نظارتی، برخوردها را افزایش می‌دهیم.»

 

برچسب ها: نانوایی ، تخلف گران فروشی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
چاره اول و آخر پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم نه به دلال نانوایی
۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۳۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
به جای اعلام وزن رسمی شانه نان ؛ وزن نان پخته را اعلام نمایید تا در منزل با ترازو وزن شود و تخلف اعلام شود.
نرخ نان آزاد را نیز اهلام نمایید

جریمه نانوا با حذف آرد یارانه ای ، در واقع جریمه کردن مردم است که یا باید آزاد بخرند یا بروند محلات دیگر و کلی صف!!!

کیفیت نان و استفاده از مخمر را نیز اجباری و با متخلفین برحورد شود. آیا درسته در تابستان مخمر نزنند؟! حالا البت اگر در فصول دیگر بزنند.
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
نان سنگکی محله اختیاریه چهارراه تسلیمی دوچرخه برای ساده گذاشته و اصلا نونش رنگ نداره نازک و پوست پیاز رسیدگی کنید
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
والا خیلی از نانوایی ها کمی کنجد به عنوان آپشن می‌ریزند رو نون و به عنوان کنجدی می‌فروشند و حتی نان ساده ندارند و به زور باید پول نان کنجدی بدیم!
کدوم نظارت و تعزیرات؟
۰
۱۸
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