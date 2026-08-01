باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های مقدماتی ۵ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی در دور نخست بادمایف از روسیه را با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب کرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطا‌ها گنجه پس از استراحت در دور نخست، در دوم نورماماتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر ۱ شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۲ مغلوب مزواشویلی گرجستان شد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب تسارنی از آمریکا شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند