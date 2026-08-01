در رقابت‌های قهرمانی جهان در باکو، بنیامین آشفته و رضا شمسی‌پور با پیروزی در مراحل حساس، راهی نیمه‌نهایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های مقدماتی ۵ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.
 نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی در دور نخست بادمایف از روسیه را با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب کرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطا‌ها گنجه پس از استراحت در دور نخست، در دوم نورماماتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر ۱ شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۲ مغلوب مزواشویلی گرجستان شد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب تسارنی از آمریکا شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند

برچسب ها: کشتی ، تیم ملی کشتی
خبرهای مرتبط
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان؛
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
گریه کشتی ‌گیر ایرانی سوژه اتحادیه جهانی کشتی شد+فیلم
فراخوانی ۵ کشتی گیر از اندیمشک به اردوی تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد