شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال زائران شهر اراک استان مرکزی و برپایی موکب در مسیر پیاده روی اربعین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اربعین یکی از مناسبت‌های مذهبی ما مسلمانان است که هر ساله زائران بسیاری از اقصی نقاط کشور دل‌های خود را به بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) گره می‌زنند و راهی کربلای معلی می‌شوند.

در بین راه موکب‌های برای پذیرایی و خدمات رسانی به زائران راه اندازی شده تا این مراسم پر از حزن و اندوه را در بین الحرمین و بارگاه مقدس امام حسین (ع) سوگواری کنند.

شهروندخبرنگار ما که از شهر اراک استان مرکزی روانه کربلای معلی شده است، فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - مرکزی

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