طبق قانون مجازات اسلامی، اقدام به ترساندنِ دیگران جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات در پی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از نظر قانونگذار، اقدام به ترساندنِ دیگران تحت شرایطی، جرم محسوب می‌شود.

طبق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری شود، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی، مسئول است.»

همچنین براساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود؛ در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) - حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲- (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) - تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

منبع: ایسنا

برچسب ها: قانون مجازات اسلامی ، مجازات جرم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
طرف سگش رو می یاره توی پیاده رو و فرد پیاده بیچاره یک دفعه ای سگ رو می بینه و می ترسه و مجبوره بره توی خیابون. من که راضی نیستم از این سگ گردان ها. واقعاً از سگ می ترسم و فرار می کنم. اگر مجازات ها بازدارنده باشه دیگه کسی به خودش جرأت نمی دهد خلاف قانون عمل کند و موجب ترس و وحشت دیگران شود
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