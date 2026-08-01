درخواست از زائران برای بازگشت از همان مرز خروجی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی قلی‌زاده، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تشریح آمار تردد زائران تا پایان روز گذشته، اظهار داشت: تاکنون ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار زائر از مرز‌های زمینی کشور خارج شده‌اند که از این تعداد، ۵۳۰ هزار نفر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به پایانه‌های مرزی منتقل شده‌اند.

وی با اشاره به آمار ورود زائران به کشور گفت: مجموع زائران ورودی به کشور طی این مدت یک میلیون و ۱۸۵ هزار نفر بوده که از این میان، ۱۲۵ هزار نفر توسط اتوبوس‌های مستقر در پایانه‌های مرزی به مقاصد خود جابه‌جا شده‌اند.

تأکید بر بازگشت از مرز خروجی

قلی‌زاده با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار زائر که با ناوگان عمومی به عراق سفر کرده‌اند، در انتظار بازگشت با همین ناوگان هستند، افزود: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران، طی روز گذشته ۱۷۲۴ سرویس اتوبوسی از مرز‌ها به داخل کشور انجام شد که مرز مهران با ۱۲۷۶ سرویس، شلمچه با ۲۴۱ سرویس و خسروی با ۱۷۰ سرویس، بیشترین سهم را در جابه‌جایی زائران داشته‌اند.

سخنگوی قرارگاه اربعین تصریح کرد: آمار‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد در حالی که ۶۷ درصد زائران از طریق ناوگان عمومی از کشور خارج شده‌اند، در موج بازگشت با تقاضای ۷۹ درصدی در پایانه‌های مرزی مواجه هستیم. این تفاوت آمار نشان‌دهنده آن است که برخی هموطنان از مرز‌های دیگری وارد کشور می‌شوند که متفاوت از مرز خروجی آنهاست؛ این موضوع برنامه‌ریزی‌های حمل‌ونقل را با اختلال مواجه می‌کند. از این رو، از زائران عزیز تقاضا داریم برای تسهیل در خدمات‌رسانی، حتماً از همان مرزی که خارج شده‌اند، به کشور بازگردند.

رکوردداران اعزام زائران

وی در ادامه به آمار استان‌های پیشرو در اعزام زائران اشاره کرد و گفت: استان تهران با ۱۰۹ هزار زائر، استان اصفهان با ۸۱ هزار زائر، استان قم با ۴۲ هزار و ۵۰۰ زائر و استان خراسان رضوی با ۳۴ هزار زائر، رکوردداران اعزام زائران اربعین حسینی هستند. همچنین در این مدت، ۷۰ سرویس اتوبوس به صورت یکسره به مقصد نجف اشرف، بیش از ۱۷۵۰ زائر را جابه‌جا کرده‌اند.

توصیه‌های ایمنی به رانندگان شخصی

قلی‌زاده در پایان با تأکید بر اهمیت ایمنی در رانندگی، خطاب به زائرانی که با خودروی شخصی به پایانه‌های مرزی مراجعه کرده‌اند، گفت: از تمامی زائران عزیز درخواست داریم پیش از آغاز سفر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی جداً پرهیز کنند تا شاهد حوادث تلخ رانندگی نباشیم. برای تمامی زائران، سفری ایمن و سلامت را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.