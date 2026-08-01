باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، اظهار کرد: اربعین سال به سال باشکوهتر، منظمتر و با مشکلات کمتری برگزار میشود. در چند روز اخیر از بخش عمدهای از مسیرهای تردد زائران، از جمله مرزهای مهران، شلمچه و چذابه، همچنین کاظمین و سامرا بازدید داشتم و خوشبختانه زائران ایرانی در سلامت کامل و شرایط مطلوب در حال انجام زیارت هستند.
وی با قدردانی از دولت و ملت عراق افزود: برادران عراقی در پذیرایی و ارائه خدمات به زائران سنگ تمام گذاشتهاند و جا دارد صمیمانه از همه آنان تشکر کنیم.
سفیر ایران در عراق با تأکید بر اینکه اربعین امسال با کمترین چالش در حال برگزاری است، گفت: در دیدارهایی که با مسئولان عراقی در نقاط مختلف داشتم، این موضوع را مطرح کردم که در سالهای گذشته معمولاً درباره مشکلات، حوادث و مسائل امنیتی صحبت میکردیم، اما امسال به لطف خدا شاهد اربعینی روان، امن و منظم هستیم و بیشتر درباره دستاوردها سخن میگوییم تا مشکلات.
آلصادق در گفتوگو با رادیو اربعین با اشاره به بهبود خدمات در مرزهای دو کشور خاطرنشان کرد: امسال خدمات در مرزها نسبت به سالهای گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است. زیرساختها، مسیرهای تردد و خدمات ارائهشده به زائران ارتقا یافته و زائرانی که وارد عراق میشوند یا به کشور بازمیگردند، از اقدامات انجامشده در دو سوی مرز توسط مسئولان ایران و عراق ابراز رضایت میکنند.
وی ابراز امیدواری کرد که روزهای باقیمانده مراسم اربعین نیز در نهایت آرامش، سلامت و بدون هیچ مشکلی برگزار شود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین با اشاره به فعالیت قرارگاههای خدمترسانی ایران در عراق گفت: برای ارائه خدمات به زائران، ۱۰ قرارگاه در شهرهایی همچون بصره، کاظمین، نجف، کربلا، اربیل، سلیمانیه و همچنین در مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی فعال هستند.
وی افزود: هشت کمیته تخصصی از جمله کمیتههای فرهنگی، رسانه، امداد و گمشدگان، خدمات درمانی، پشتیبانی، امنیت و سایر بخشها به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و زائران با مراجعه به این مراکز راهنمایی و مشکلات احتمالی آنان در کوتاهترین زمان برطرف میشود.
آلصادق در پایان از زائران ایرانی به دلیل مدیریت مناسب سفر، همکاری با مسئولان و رعایت نظم و مقررات قدردانی کرد.
منبع: ایسنا