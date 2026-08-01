انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آغاز شد+ فیلم

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای طرح اتصال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی گفت: این طرح براساس تکلیف قانون بودجه باید تا پایان سال به‌صورت کامل در حوزه سوخت اجرایی شود و در حال حاضر اجرای آن با پوشش اولیه در تهران آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایرانژاد - مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد درباره طرح انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: این موضوع تکلیف قانون بودجه است و باید تا پایان سال به شکل ۱۰۰ درصدی در حوزه سوخت اجرایی شود.

وی افزود: اجرای این طرح آغاز شده و در مرحله نخست با پوشش اولیه‌ای از افراد در تهران در حال انجام است و به مرور دامنه اجرای آن به سایر استان‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در شیوه جدید، فرآیند سوخت‌گیری شهروندان تغییر نمی‌کند، گفت: کماکان سوخت‌گیری با همان فرآیند موجود انجام خواهد شد، اما نحوه محاسبه و تخصیص یارانه تغییر می‌کند و به جای اینکه یارانه روی کارت سوخت اعمال شود، این فرآیند در شبکه پرداخت و از طریق کارت بانکی انجام خواهد شد.

زمانیان ادامه داد: شهروندان در این طرح کمترین تفاوت را احساس خواهند کرد؛ چراکه از لحاظ معماری و فرآیند سوخت‌گیری اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، اما از منظر سیاست‌گذاری، ابزارهای توانمندتری در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح، شفاف شدن میزان مصرف سوخت توسط آحاد و اقشار مختلف جامعه است و این موضوع می‌تواند به شکل جدی به مدیریت مسئله قاچاق سوخت کمک کند.

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمول شدن افراد در این طرح نیز گفت: اینکه هر فرد از چه زمانی مشمول این تغییر رویکرد شود و یارانه سوخت به کارت بانکی وی اختصاص پیدا کند، از طریق ارسال پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
زمانیان تأکید کرد: این‌گونه نیست که در شرایط فعلی همه شهروندان بتوانند به‌صورت همزمان از این زیرساخت استفاده کنند، بلکه با افزایش تدریجی پوشش طرح، پیامک برای افراد ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به‌صورت منطقه‌ای و مرحله‌به‌مرحله توسعه پیدا می‌کند و ان‌شاءالله در ادامه سایر مناطق و استان‌ها نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت تا در نهایت طرح در سراسر کشور اجرایی شود.

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برچسب ها: کارت سوخت ، کارت بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آیا کسانی که خودرو ندارند نباید حقی از نفت و بنزین این کشور داشته باشند مگر نه اینکه نفت سرمایه ملی است و متعلق به همه مردم ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
نقشه جدید کشیدین؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
جمع کنید بابا کشورداری بلد نیستید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
پس بنزین رفت برا ده هزار تومن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
الحمدالله تورم کنترل شد، یکی از دست آوردهای دولت پزشکیان ثبت کنید.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۶:۲۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
پس یارانه سوخت اونایی که خودرو ندارند چیشد
۰
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