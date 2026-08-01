باشگاه خبرنگاران جوان- در نخستین روز از رقابتهای شنای قهرمانی غرب آسیا ۲۰۲۶ در شهر آستانه قزاقستان، هومر عباسی ملیپوش شایسته کشورمان با ثبت زمان ۵۷.۴۵ ثانیه مقتدرانه به مقام قهرمانی و مدال طلای ماده ۱۰۰ متر کرال پشت دست یافت.
طبق اعلام فدراسیون ورزشهای آبی، مسابقات شنای قهرمانی غرب آسیا (AOSI West Asian Swimming Championships ۲۰۲۶) از امروز شنبه (۱۰ مرداد ۱۴۰۵ مصادف با ۱ آگوست ۲۰۲۶) به میزبانی شهر آستانه در کشور قزاقستان آغاز شد.
در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت (بخش Open)، هومر عباسی نماینده شایسته تیم ملی شنای ایران به آب زد.
هومر عباسی با عملکردی درخشان موفق شد با ثبت زمان ۵۷.۴۵ ثانیه، زودتر از سایر رقبا به خط پایان برسد و جایگاه نخست را از آن خود کند.
ملیپوش کشورمان ۵۰ متر اول مسابقه را با زمان ۲۷.۵۸ ثانیه و ۵۰ متر دوم را با ثبت زمان ۲۹.۸۷ ثانیه پشت سر گذاشت.
در این ماده، پس از هومر عباسی، منصور رازیف (Mansur Raziyev) با ثبت زمان ۵۸.۹۷ ثانیه و آلان موراتکالی (Alan Muratkali) با زمان ۵۹.۵۹ ثانیه به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
شروع خوب و کسب مدال طلای ارزشمند توسط هومر عباسی، گام نخست و روحیهبخشی برای این شناگر ملی پوش اهل استان گلستان در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا در مسیر آمادگی بازیهای آسیایی ناگویا به شمار میرود.