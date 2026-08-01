باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریچ لوری، نویسنده آمریکایی، در مقالهای در روزنامه نیویورک پست به تحلیل چالشهای پیش روی دونالد ترامپ در جنگ با ایران پرداخته و معتقد است این جنگ به تدریج به یک تله داخلی تبدیل شده که محبوبیت رئیسجمهور را تضعیف کرده است.
به گفته لوری، گرچه جنگ با ایران از نظر ماهیت با جنگ عراق تفاوتهای اساسی دارد و شامل اشغال نظامی یا عملیات گسترده زمینی نمیشود، اما از نظر سیاسی شباهتهای نگرانکنندهای به آن تجربه تلخ دارد. از جمله این شباهتها، کاهش محبوبیت ترامپ است، به گونهای که آخرین نظرسنجیهای معتبر حاکی از آن است که میزان محبوبیت ترامپ به زیر ۴۰درصد سقوط کرده و به سطوحی نزدیک شده که جورج دبلیو بوش در دوره مشابه دومین دوره ریاستجمهوری خود تجربه کرد.
مقاله میافزاید که این جنگ هزینههای اقتصادی مستقیمی بر شهروندان آمریکایی تحمیل کرده که به وضوح در قیمت بنزین و تأثیرات تنش در تنگه هرمز بر بازارهای انرژی مشهود است. بر اساس نظرسنجیها، تنها ۲۸درصد مردم از مدیریت ترامپ در قبال ایران حمایت میکنند و اکثریت معتقدند که او به مسائل داخلی اولویتدار توجه کافی نداشته است.
نویسنده همچنین به معضل استراتژیک پیش روی کاخ سفید اشاره دارد: یا تشدید نظامی که هزینههای سیاسی بیشتری دارد، یا ادامه یک درگیری کمدردسر که تبعات اقتصادی آن همچنان گریبانگیر دولت خواهد بود. لوری در پایان با اشاره به اینکه پایان این جنگ مبهم است، به هر رئیسجمهور جمهوریخواه آینده توصیه میکند پیش از ورود به درگیریهای نظامی جدید، سناریوهای بدبینانه را به دقت ارزیابی کند.
منبع: نیویورک پست