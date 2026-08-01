حامد زمانی، خواننده موسیقی که پس از چند سال کم‌کاری از حدود یک سال گذشته با انتشار آثار میهنی و آیینی دوباره به عرصه موسیقی بازگشته است، این روزها همزمان با ایام اربعین با حضور در کربلا، تصاویری از سفر معنوی خود را منتشر کرده و دل‌نوشته‌ای درباره حال و هوای این زیارت نوشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با حضور میلیون‌ها زائر در مسیر پیاده‌روی اربعین، حامد زمانی، خواننده موسیقی، با انتشار تصاویری از حضور خود در کربلای معلی، حال و هوای این سفر معنوی را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.

این خواننده که پس از حدود هفت سال دوری از فضای پررنگ موسیقی، از سال گذشته فعالیت‌های خود را از سر گرفته و در این مدت چندین اثر با مضامین میهنی، ملی و آیینی منتشر کرده است، این بار با انتشار تصاویری از کربلا، از تجربه حضور در حرم سیدالشهدا (ع) نوشت.

زمانی در توضیح یکی از این تصاویر نوشت: «تو سرانجام سخت‌ترین دور زندگیم بودی. 

دوری که هفت‌سال طول کشید.

نشونه‌ها خودشون رو یکی‌یکی نشون داده بودن و به طرزی جادویی و باور نکردنی، درست تو همون روزی که باید، گوشیم زنگ خورد و دوستی پشت خط گفت: "میایی...؟ " 

جواب آسون‌ترین و سخت‌ترین جواب بود...

و در جواب... جواب خیلی از سؤال‌های جواب داده نشده همونجا پیش تو بود

زمینی مرموز و خاکی غریب...»

این خواننده که در دهه ۹۰ با آثاری، چون «ما ایستاده‌ایم»، «گزینه‌های روی میز» و «مرگ بر آمریکا» به یکی از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی انقلابی تبدیل شد، در سال‌های اخیر حضور کم‌رنگی در عرصه موسیقی داشت؛ اما از حدود یک سال گذشته با انتشار چند اثر تازه، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته است.

انتشار تصاویر تازه حامد زمانی از کربلا در روز‌های منتهی به اربعین حسینی، با استقبال دنبال‌کنندگان او در فضای مجازی همراه شده و بار دیگر توجه مخاطبان را به حضور هنرمندان در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان جلب کرده است.

منبع: فارس

برچسب ها: حامد زمانی ، زیارت اربعین ، موسیقی
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