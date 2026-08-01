باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس در جلسه هماهنگی رویداد بینالمللی «از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز» هشدار داد: اگر گردشگری به سمت «معنا و شهود» حرکت نکند، هوش مصنوعی و رباتها بهزودی جای آن را خواهند گرفت.
او تأکید کرد: باید از «زبان کلام» به «زبان زیست» (تجربهی زیسته) کوچ کنیم.
مریدی با اشاره به برگزاری این رویداد از ۸ تا ۲۰ مهرماه، گفت: هدف، تبدیل سفر به سفری معنوی و فراتر از کلمات است؛ همانگونه که مردم برای جستوجوی معنا به قونیه میروند، شیراز نیز باید به زیارتگاه عاشقان حافظ تبدیل شود.
او بر نقش «هرمنوتیک» (تفسیر شخصی) بهعنوان عاملی منحصربهفرد مانند اثرانگشت تأکید کرد: هر گردشگر را به «همسازندهی معنا» تبدیل میکند.
مدیرکل میراث فارس پیشنهاد داد: یک کاروان فرهنگی در تاریخ ۵ مهر (همزمان با هفته گردشگری) از شیراز به مقصد قونیه حرکت کند تا جنبهی بینالمللی رویداد تقویت شود.
او همچنین خواستار همزمانی این رویداد با اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز و بهرهبرداری از «باغموزه مشاهیر» (بهمساحت ۱٫۷ هکتار) در کنار حافظیه شد.
مریدی تأکید کرد: مشارکت مردمی و نهادهایی مانند مرکز حافظشناسی و مرکز سعدیشناسی، میتواند این برنامه را به چند روز رویداد فرهنگی بینظیر تبدیل کند که ادبیات و عرفان را به کمک اقتصاد گردشگری بیاورد.
منبع: میراث فرهنگی فارس