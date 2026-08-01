باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که پدافند هوایی اوکراین به دلیل کمبود موشک‌های رهگیر، شب گذشته در جریان حمله نظامی گسترده روسیه به کی‌اف، تنها توانست یک موشک بالستیک را سرنگون کند.

او در کانال تلگرامی خود نوشت: «شب گذشته تنها موفق شدیم یک موشک بالستیک را سرنگون کنیم، چون موشک‌های سامانه‌های پدافندی پاتریوت را در اختیار نداریم.»

مقامات اوکراین به طور مرتب از کمبود مهمات برای سامانه‌های پدافند هوایی گلایه کرده و از کشور‌های غربی می‌خواهند که محموله‌های این نوع سلاح‌ها را افزایش دهند.

پیش از این، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که تأسیسات کی‌اف که تجهیزات نظامی برای نیرو‌های مسلح اوکراین تولید می‌کنند، مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

منبع: تاس