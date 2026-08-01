وزارت دفاع روسیه گزارش داد که تأسیسات کی‌اف که تجهیزات نظامی برای نیرو‌های مسلح اوکراین تولید می‌کنند، مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که پدافند هوایی اوکراین به دلیل کمبود موشک‌های رهگیر، شب گذشته در جریان حمله نظامی گسترده روسیه به کی‌اف، تنها توانست یک موشک بالستیک را سرنگون کند.

او در کانال تلگرامی خود نوشت: «شب گذشته تنها موفق شدیم یک موشک بالستیک را سرنگون کنیم، چون موشک‌های سامانه‌های پدافندی پاتریوت را در اختیار نداریم.»

مقامات اوکراین به طور مرتب از کمبود مهمات برای سامانه‌های پدافند هوایی گلایه کرده و از کشور‌های غربی می‌خواهند که محموله‌های این نوع سلاح‌ها را افزایش دهند.

پیش از این، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که تأسیسات کی‌اف که تجهیزات نظامی برای نیرو‌های مسلح اوکراین تولید می‌کنند، مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، موشک پاتریوت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
زلنسکی: اوکراین دیگر هیچ موشک پاتریوتی ندارد/ پس زلنسکی و اوکراین هر دو غلط می کنند با روسیه مبارزه و جنگ می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ناتو، اوکراین، هر دو سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در منطقه بودن و هنوز هم هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
از سال 1400 تاکنون ولودیمیر زلنسکی بی ادب رئیس جمهور اوکراین جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که سگ دست نشانده آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه و اسرائیل بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که اوکراین جنایتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون از انواع سلاح های و بمب های ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی، ترکیه و اسرائیل علیه مردم روسیه و هم غیر نظامیان روسیه استفاده می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
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