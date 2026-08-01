مدیران باشگاه استقلال قصد ندارند که قرارداد هافبک ازبکستانی تیم خود را تمدید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - طی روزهای اخیر در فضای مجازی اخباری درباره احتمال تمدید قرارداد جلالالدین ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی تیم فوتبال استقلال، منتشر شد؛ موضوعی که با توجه به شرایط این بازیکن و برنامههای فصل آینده آبیپوشان مورد توجه هواداران قرار گرفت.
با این حال، این اخبار صحت ندارد و قرارداد ماشاریپوف با باشگاه استقلال همچنان اعتبار دارد. این بازیکن که فصل گذشته یکی از مهرههای خارجی مهم آبیپوشان محسوب میشد، تا سال ۲۰۲۷ با استقلال قرارداد دارد و در حال حاضر نیازی به تمدید قرارداد او وجود ندارد.
ماشاریپوف در شرایطی برای فصل جدید آماده میشود که به دلیل مصدومیت، در مقطع فعلی قادر به همراهی استقلال نیست و کادر فنی این تیم نمیتواند از او در هفتههای ابتدایی فصل جدید رقابتهای لیگ برتر استفاده کند.
غیبت این بازیکن از برنامههای تاکتیکی سهراب بختیاریزاده در شروع فصل خواهد بود؛ موضوعی که باعث شده سرمربی استقلال در دیدارهای تدارکاتی اخیر، گزینههای دیگری را برای خط میانی و بخش هجومی تیمش مورد آزمایش قرار دهد.
با این حال، استقلالیها امیدوار هستند ماشاریپوف پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد و بتواند بار دیگر یکی از مهرههای تأثیرگذار این تیم در فصل بیستوششم لیگ برتر باشد.