باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی امروز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از عموم مردم غیور و شهیدپرور تبریز برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه دعوت کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع این شهید والامقام روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا آغاز خواهد شد و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر شهید را تا میدان ساعت همراهی خواهند کرد.

در این اطلاعیه از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان، کارکنان سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مراکز علمی، فرهنگی استان دعوت شده است تا با حضور خود در این آیین، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تقارن این مراسم با ایام پایانی ماه صفر و در پیش بودن اربعین حسینی و در آستانه سالروز رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و شهادت امام رضا (علیه السلام) بر اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم معنوی تأکید کرده است.

سردار محمود ملاجباری خانقاه در حمله رژیم تروریستی آمریکا به استان زنجان در هشتم مرداد امسال به درجه رفیع شهادت نایل آمد.