باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران درمورد حضور برخی از اصناف در نمایشگاه‌های بین‌المللی صادراتی گفت: در حوزه اصناف، بیش از ۳ و نیم میلیون واحد صنفی داریم که ۶۵۰ هزار واحد آن، تولیدکنندگان کوچک هستند و تعدادی از آنها در استان‌ها به ویژه مراکز استان‌ها به تولید کالا‌هایی می‌پردازند که قابلیت صادرات دارند و شاید برخی از آنها اطلاعات کافی درمورد صادر کردن کالا‌های خود نداشته باشند و ندانند که چه اقداماتی باید انجام دهند تا بتوانند کالا‌های خود را در بازار‌های خارج از کشور عرضه کنند. به همین دلیل، این برنامه را در اتاق اصناف ایران به صورت کمیسیونی طراحی کرده‌ایم و توافق‌نامه‌ای با سازمان توسعه تجارت به امضا رسانده‌ایم که در مرحله اول، تولیدکنندگان مصرف داخل را مدنظر قرار دهند و پس از آن، برای صادرات، از حوزه توسعه تجارت استفاده کنیم.

نوده فراهانی ادامه داد: برای کالا‌های همکارانمان که کیفیت این کالا‌ها به صورتی است که می‌توان صادر کرد برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور‌های دیگر شرکت کنند و اگر آمادگی داشته باشند، در برخی از کشور‌ها می‌توانند فروشگاه‌ها و واحد صنفی داشته باشند و کالا عرضه کنند.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این که هزینه‌های این نمایشگاه‌ها تا حدی بالاست به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر دوستان، کالای باکیفیت تولید کنند از طریق حوزه توسعه تجارت می‌توان کمکی به آنها کرد که بتوانند در این نمایشگاه‌ها شرکت کنند و بازاری برای خودشان تدارک ببینند.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در حوزه اصناف و تولید، حرفی برای گفتن در دنیا داریم و می‌توانیم هر کالایی را در ایران طراحی و تولید کنیم و اگرچه با بحران جنگ روبه‌رو شده‌ایم و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با تأخیر مواجه شده‌اند، امّا به دلیل این که سال‌ها، کالا‌هایی را تولید کرده و با کشور‌های دیگر اعتبار‌هایی به دست آورده‌اند، می‌توانند از اعتبار‌های خود استفاده کنند و برای تهیه مواد اولیه، خودشان به سرعت اقدام کنند و از این طریق، ما به آنها اعلام کرده‌ایم به محض این که کالا به گمرک برسد کالای آنها هرچه سریع‌تر از گمرک ترخیص شود و بتوانند در حوزه تولید فعالیت خوبی داشته باشند.

نوده فراهانی گفت: در این مورد، جای کار وجود دارد به ویژه در کشور‌های آفریقایی، کار برای ایرانی‌ها به ویژه برای تولیدکنندگانی که قصد عرضه کالا در آن جا داشته باشند موقعیت بسیار خوبی است و سازمان توسعه تجارت نیز، همراه است که این اتفاق‌ها رخ دهند و بتوانیم برای کشور ارز آوری داشته باشیم.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: ما در اتاق اصناف ایران، کمیسیونی به نام کمیسیون صادرات و حمایت از تولید داریم و هدف ما این است کالایی که تولید می‌کنیم اول، برای تأمین مصرف داخلی باشد و برخی از تولیدکنندگان هستند که کالا تولید کرده و مصرف داخلی را تأمین می‌کنند و صادرات دارند و می‌توانیم از طریق کمیسیون صادرات و حمایت از تولید با همین محوریت و بر اساس تفاهم‌نامه همکاری توسعه تجارت به افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند کمک کنیم.