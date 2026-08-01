مدیران باشگاه استقلال تهران قصدی برای خرید بازیکن جدید ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران این باشگاه، تعیین تکلیف وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی است.

پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال در حال حاضر بسته است و همین موضوع باعث شده تا آبی‌پوشان نتوانند برنامه‌های خود را برای تقویت تیم و جذب بازیکنان جدید اجرایی کنند.

بر همین اساس، استقلالی‌ها تا زمانی که مشکل مربوط به پنجره نقل‌وانتقالاتی برطرف و شرایط ثبت قرارداد بازیکنان جدید فراهم نشود، اقدامی برای جذب بازیکن تازه انجام نخواهند داد.

کادر فنی استقلال به سرمربیگری سهراب بختیاری‌زاده نیاز‌های فنی خود را برای فصل جدید مشخص کرده است، اما بسته بودن پنجره باعث شده تا اولویت باشگاه در مقطع فعلی، پیگیری مسائل مربوط به باز شدن آن باشد.

مدیران استقلال در تلاش هستند با حل موانع موجود، شرایط را برای انجام نقل‌وانتقالات فراهم کنند؛ چرا که در غیر این صورت حتی در صورت توافق با بازیکنان مدنظر، امکان ثبت قرارداد و استفاده از آنها در رقابت‌های رسمی وجود نخواهد داشت.

آبی‌ها تاکنون تنها بهرام گودرزی و محمد خلیفه را از آلومینیوم اراک به خدمت گرفته‌اند که قرارداد این دو بازیکن نیز هنوز به ثبت نهایی نرسیده و وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی نقش مهمی در روند آماده‌سازی استقلال برای فصل جدید خواهد داشت.