معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و رئیس ستاد اربعین، ضمن بازدید از برنامه‌ها و آیین‌های «محرم شهر»، بر نقش بی‌بدیل فرهنگ عاشورایی در تربیت نسل‌های امروز و فردای ایران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمدامین توکلی‌زاده در این بازدید با اشاره به اینکه «بیش از ۱۵۰ روز از شهادت یگانه دوران، امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای حسینی قدس‌الله نفسه» می‌گذرد، اظهار داشت: این شهادت «یک انقلاب انفسی» در کشور ایجاد کرد و ملتی را که آن امام بزرگوار سال‌ها برای تربیت آنان مجاهدت کرده بود، بار دیگر «مبعوث» ساخت.
وی افزود: ملت ایران که «تربیت‌یافته یک امام و رهبر حسینی» است، امروز در همه عرصه‌ها نشان داده است که آموزه‌های عاشورایی را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کرده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه امام راحل و امام شهید برای اینکه ما عاشورایی و حسینی زندگی کنیم زحمت‌های فراوانی کشیدند، تأکید کرد: خطبه‌ها، پیام‌ها و بیانات آن امام شهید که همواره ما را «پای روضه‌ها، خطبه‌ها و آموزه‌های سیدالشهدا» می‌نشاند، امروز در رفتار و کنش اجتماعی مردم ایران دیده می‌شود.

توکلی‌زاده ادامه داد: آنچه امروز در «جبهه مقاومت» و «امت اسلامی» مشاهده می‌شود، حاصل «یک تربیت طولانی و یک مجاهدت خستگی‌ناپذیر» است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران از خون مولا و امام خودش کوتاه نمی‌آید و در خون‌خواهی مولای خود استوار ایستاده است، افزود: این روحیه، نتیجه «تربیت عاشورایی و حسینی» امام شهید است؛ امامی که با «سلوک، سیره، روش رهبری و ولایت خود» درس‌های بزرگی را به امت اسلامی آموخت.

رئیس ستاد اربعین در ادامه، با اشاره به «۱۵۰ روز اجتماعات شبانه مردم ایران» و «رستاخیز بدرقه و تشییع در عتبات عالیات»، این حضور گسترده را نشانه‌ای از «تربیت حسینی» دانست و گفت: امام شهید در اوج شباهت به سیدالشهدا، «کار خود را با شهادت آغاز کرد» و در آخرین خطبه‌های خود ما را به یاد خطبه‌های سیدالشهدا انداخت؛ همان خطبه تاریخی که فرمود: «من با مثل شما بیعت نمی‌کنم.»

توکلی‌زاده با اشاره به شهادت خانوادگی رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: این واقعه «پایان یک تربیت نبود، آغاز یک راه جدید بود»؛ راهی که امروز کشور به کشور و سرزمین به سرزمین، پرچم خون‌خواهی او را بالا می‌برد.

وی شباهت‌های زندگی، کلام و سیره حسینی امام شهید را در «روضه شهادت ایشان» نیز قابل مشاهده دانست و افزود: «خانواده ایشان با شهادت، برگ آخر زندگی دنیایی خود را تقدیم سیدالشهدا کرد.»

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین به «پیکر نوه شهید ایشان، شهیده عظیم زهرا خانم» اشاره کرد و گفت: تصویر این شهیده کوچک در خیمه‌ها، مواکب و هیئت‌های سیدالشهدا، یادآور «طفل شهید کربلا، حضرت علی‌اصغر علیه‌السلام» بود و «دفن شدن زهرای کوچک بر روی سینه آقای شهید»، بار دیگر دل‌ها را راهی کربلا کرد.

وی با اشاره به سال‌ها خطبه‌خوانی امام شهید در «حرم امام رضا علیه‌السلام» و تأکید ایشان بر «سیره رضوی»، گفت: وصیت آن امام بزرگوار برای تدفین در «مرقد مطهر امام رضا علیه‌السلام»، بار دیگر دل‌ها را به سمت «خورشید جهان‌تاب» هدایت کرد.

توکلی‌زاده در پایان این بازدید تأکید کرد: همه این روایت‌ها برای آن است که «سیره امام شهید حسینی و این خانواده حسینی و بهشتی» بهتر شناخته شود تا ملت ایران بتواند «رهروان خوبی برای ایشان» باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: «به برکت دعای سرور و مولایمان امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، مسیر حسینی ملت ایران با قدرت ادامه یابد.»

برچسب ها: اربعین ، شهرداری تهران
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