نماینده ولی فقیه در گیلان بر ضرورت اخلاص، خدمت صادقانه به مردم، حفظ وحدت نیرو‌های مسلح و تقویت نظارت در مجموعه انتظامی تأکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - آيت‌الله "رسول فلاحتي" در ديدار با سردار "حسين حسن‌پور" و مسئولان انتظامي ضمن تسليت پيشاپيش اربعين حسيني و قدرداني از تلاش‌هاي فراجا و مرزباني در تأمين امنيت کشور و زائران، اظهار داشت: اخلاص و انجام مسئوليت براي رضاي خدا، اساس خدمت در نظام اسلامي است.

وي با تأکيد بر حفظ وحدت و همدلي ميان نيروهاي مسلح، خدمت صادقانه، رفتار مناسب با مردم و صيانت از اعتماد عمومي را ضروري دانست و بر مبارزه با فساد، تقويت نظارت و افزايش آمادگي تأکيد کرد.

نماينده ولي‌فقيه در گيلان همچنين توجه به معيشت کارکنان فراجا و حمايت از خانواده‌هاي آنان را خواستار شد و از تلاش‌ها و حضور ميداني سردار حسن‌پور و مجموعه انتظامي استان قدرداني کرد.‌

برچسب ها: پلیس ، اقتدار
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