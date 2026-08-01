باشگاه خبرنگاران جوان - آيت‌الله "رسول فلاحتي" در ديدار با سردار "حسين حسن‌پور" و مسئولان انتظامي ضمن تسليت پيشاپيش اربعين حسيني و قدرداني از تلاش‌هاي فراجا و مرزباني در تأمين امنيت کشور و زائران، اظهار داشت: اخلاص و انجام مسئوليت براي رضاي خدا، اساس خدمت در نظام اسلامي است.

وي با تأکيد بر حفظ وحدت و همدلي ميان نيروهاي مسلح، خدمت صادقانه، رفتار مناسب با مردم و صيانت از اعتماد عمومي را ضروري دانست و بر مبارزه با فساد، تقويت نظارت و افزايش آمادگي تأکيد کرد.

نماينده ولي‌فقيه در گيلان همچنين توجه به معيشت کارکنان فراجا و حمايت از خانواده‌هاي آنان را خواستار شد و از تلاش‌ها و حضور ميداني سردار حسن‌پور و مجموعه انتظامي استان قدرداني کرد.‌