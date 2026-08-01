مؤسسه ISC در پی گسترش ارتباطات بین‌المللی خود، با هدف ارتقای کیفیت پژوهش و توسعه نوآوری، زمینه‌ساز تعاملات ساختارمند با دانشگاه‌های شاخص مالزی و ترکیه شد تا با استفاده از ظرفیت‌های علم‌سنجی و رتبه‌بندی، به چالش‌های مشترک حوزه آموزش عالی در جهان اسلام پاسخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در مجموعه‌ای از نشست‌های مجازی با مسئولان دانشگاه مالایا (UM)، دانشگاه ملی مالزی (UKM) و دانشگاه اوکان استانبول، راهکار‌های توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی و ایجاد مشارکت‌های راهبردی بلندمدت را بررسی کرد.

این نشست‌ها با حضور دکتر محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس ISC، جمعی از معاونان، مدیران و مشاوران مؤسسه، نمایندگان دفاتر بین‌الملل دانشگاه‌های طرف همکاری برگزار شد. در نشست‌های مرتبط با دانشگاه‌های مالزی، دکتر علیرضا توکل‌پور صالح، رایزن علمی ایران در مالزی، آسیای شرقی، استرالیا و نیوزیلند نیز حضور داشت.

رئیس ISC در این نشست‌ها با تأکید بر ضرورت گسترش دیپلماسی علمی و تقویت شبکه‌های دانشگاهی بین‌المللی، اظهار کرد: اشتراک دانش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک پژوهشی و ایجاد ارتباط پایدار میان دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه علمی کشور‌ها در عرصه بین‌المللی است.

او همچنین ظرفیت‌ها و مأموریت‌های ISC را تشریح کرد و گفت: این مؤسسه طی دو دهه گذشته در حوزه‌هایی همچون علم‌سنجی، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، ارزیابی پژوهش و نشریات علمی، تحلیل داده‌های پژوهشی و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری فعالیت کرده و به یکی از نهاد‌های مرجع در جهان اسلام تبدیل شده است.

در این نشست‌ها، پایگاه‌ها و سکو‌های علم و فناوری ISC، سامانه‌های اطلاعات پژوهشگران و برنامه‌های این مؤسسه برای ارتقای مدیریت پژوهش، توسعه ارتباطات علمی و تقویت آموزش عالی در کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی نیز معرفی شد.

در گفت‌و‌گو با مسئولان دانشگاه مالایا، جایگاه برجسته این دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی و منطقه‌ای و دستاورد‌های آن در زمینه آموزش عالی، نوآوری و همکاری‌های علمی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. دانشگاه مالایا به‌عنوان یکی از شرکای مهم و راهبردی ISC در منطقه جنوب شرق آسیا معرفی شد.

نمایندگان دانشگاه ملی مالزی نیز گزارشی از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی این دانشگاه ارائه کردند. دانشگاه ملی مالزی به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های پژوهش‌محور و اثرگذار منطقه، بر توسعه همکاری‌های جهانی، اجرای برنامه‌های علمی مشترک و گسترش تبادل دانشگاهی تأکید کرد.

در نشست با دانشگاه اوکان استانبول، مسئولان این دانشگاه راهبرد‌های خود در زمینه بین‌المللی‌سازی آموزش عالی، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک، برنامه‌های تبادل دانشجو و عضو هیئت علمی و مشارکت در طرح اراسموس پلاس را تشریح کردند. دو طرف همچنین بر نقش این همکاری‌ها در تقویت روابط علمی و دانشگاهی ایران و ترکیه تأکید کردند.

مهم‌ترین محور‌های پیشنهادی برای همکاری میان ISC و دانشگاه‌های مالایا، ملی مالزی و اوکان استانبول شامل موارد زیر است: تبادل تجربیات در حوزه علم‌سنجی، ارزیابی پژوهش و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها؛ اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک در زمینه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ همکاری در تحلیل داده‌های علمی، هوش مصنوعی و آینده‌پژوهی علم؛ تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو؛ برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی؛ تهیه گزارش‌های راهبردی درباره وضعیت علم و فناوری در جهان اسلام و منطقه آسیا؛ حمایت از فعالیت‌های نوآورانه؛ و ایجاد و تقویت شبکه‌های علمی میان دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور‌های مختلف.

در این نشست‌ها تأکید شد که هم‌افزایی میان نهاد‌های علمی پیشرو می‌تواند به ارتقای کیفیت پژوهش، توسعه نوآوری، پاسخ‌گویی به چالش‌های جهانی و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.

یکی از مهم‌ترین نتایج نشست با دانشگاه اوکان استانبول، توافق دو طرف برای آغاز فرایند تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری و ایجاد چارچوب رسمی برای تعاملات علمی بود.

مؤسسه ISC و دانشگاه ملی مالزی نیز آمادگی خود را برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها و بررسی سازوکار‌های اجرایی به‌منظور عملیاتی کردن برنامه‌های مشترک اعلام کردند. در نشست با دانشگاه مالایا نیز طرفین ابراز امیدواری کردند که تعاملات صورت‌گرفته، آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های علمی و پژوهشی و زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک و دستیابی به نتایج ملموس باشد.

مؤسسه ISC با گسترش ارتباط با دانشگاه‌های معتبر مالزی و ترکیه و سایر کشورها، شبکه همکاری‌های علمی خود را در جهان اسلام و منطقه آسیا تقویت کرده و زمینه را برای اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل دانش و ارتقای جایگاه بین‌المللی مؤسسات دانشگاهی فراهم می‌سازد.

منبع: پایگاه اسستنادی علوم جهان اسلام 

برچسب ها: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، مالزی
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