باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد فوت مشکوک از سوی بیمارستان شهید سلیمانی به کلانتری ۱۸۱ عوارض، بررسی‌های اولیه نشان داد زنی ۵۴ ساله به همراه مادر ۷۱ ساله خود و چند تن از ساکنان یک برج مسکونی در محدوده بزرگراه شهید خرازی، در پی وقوع آتش‌سوزی به بیمارستان منتقل شده‌اند که با وجود تلاش کادر درمان، زن ۵۴ ساله بر اثر نارسایی تنفسی ناشی از استنشاق دود جان خود را از دست داده و سایر مصدومان پس از مداوا ترخیص شده‌اند.

وی افزود: موضوع بلافاصله به مرجع قضایی اعلام و جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد. با توجه به اینکه عامل آتش‌سوزی شناسایی نشده بود، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع و به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ نثاری ادامه داد: کارآگاهان با حضور در محل، بررسی دقیق صحنه، تحقیقات میدانی و گفت‌و‌گو با خانواده متوفی و ساکنان ساختمان دریافتند آتش‌سوزی از یک واحد در طبقه بیست‌ودوم آغاز شده و انتشار دود در راهرو‌ها موجب مصدومیت تعدادی از ساکنان در حال فرار شده است.

وی تصریح کرد: تحقیقات از شاهدان نشان داد دقایقی پیش از وقوع آتش‌سوزی، صدای مشاجره شدید و شکستن وسایل از داخل واحد شنیده شده بود. همسایگان پس از مراجعه به درِ واحد، با زنی جوان روبه‌رو شدند که علت درگیری را اختلاف با مردی به دلیل خیانت عنوان کرده بود. اندکی بعد با فعال شدن سامانه اعلام حریق و مشاهده دود، موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: در ادامه تحقیقات، مستأجر واحد شناسایی و برای ادای توضیحات احضار شد. وی اظهار داشت که مدتی با زنی جوان در آن منزل زندگی می‌کرده و پس از تخلیه واحد، آخرین فردی که برای برداشتن وسایل شخصی خود وارد آپارتمان شده، همان زن بوده است.

سرهنگ نثاری افزود: با راهنمایی مستأجر، زن جوان در محدوده میدان راه‌آهن شناسایی و دستگیر شد. وی در بازجویی‌های اولیه ضمن تأیید ارتباط با مستأجر، هرگونه دخالت در آتش‌سوزی را انکار کرد، اما بررسی‌های فنی از تلفن همراه وی، یک فایل صوتی مرتبط با آتش زدن منزل و مشورت درباره نحوه دفاع از خود را آشکار کرد که مسیر تحقیقات را تغییر داد.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان با بهره‌گیری از شواهد فنی، مواجهه حضوری متهم با شاهدان و ارائه مستندات پرونده، موفق شدند حقیقت ماجرا را روشن کنند. متهم در نهایت به ایجاد عمدی آتش اعتراف کرد و اظهار داشت پس از بروز اختلاف با دوست‌پسرش و با تصور خیانت وی، در حالی که برای برداشتن وسایل شخصی خود به آپارتمان مراجعه کرده بود، از روی عصبانیت چند نخ سیگار روشن را روی تخت رها کرده که همین اقدام موجب آتش‌سوزی شده است. وی همچنین اعتراف کرد پس از شعله‌ور شدن آتش، بدون اطلاع‌رسانی و با برداشتن وسایل خود، محل را ترک کرده و از مرگ یکی از همسایگان و مصدومیت سایر ساکنان بی‌اطلاع بوده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهم و تکمیل مستندات پرونده، وی با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران به اتهام قتل عمدی با قرار بازداشت موقت در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

منبع: پلیس آگاهی