به گفته مدیرکل هواشناسی کردستان با فعالیت دو سامانه جوی در روز‌های آینده، برخی مناطق استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و افزایش محسوس دما خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  رحیم صدیقی اظهار کرد: سامانه نخست از بعدازظهر یکشنبه ۱۱ مرداد تا عصر چهارشنبه ۱۴ مرداد فعال است و در پی رشد ابر‌های همرفتی در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تگرگ در نیمه شمالی و شرقی استان وجود دارد.

وی افزود: شهرستان‌های بیجار، سقز، بانه، قروه و مناطق زرینه و نساره بیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و احتمال آب‌گرفتگی موقت معابر و مسیل‌ها، به‌ویژه در نوار شمالی استان، برخورد صاعقه و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به فعالیت سامانه دوم در استان گفت: از ظهر دوشنبه ۱۲ مرداد تا بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ مرداد، موج گرما در استان مستقر می‌شود و دمای هوا در نواحی جنوبی کردستان به ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

صدیقی ادامه داد: دمای هوا در نواحی جنوبی و غربی هورامانات نیز در محدوده ۴۴ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و افزایش دما تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با هشدار نسبت به خطر گرمازدگی و گسترش آتش در پوشش گیاهی، از شهروندان خواست در ساعات گرم روز از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و افزود: مدیریت مصرف برق و آب، پرهیز از صعود به ارتفاعات، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و اطمینان از خاموش شدن کامل آتش در طبیعت ضروری است.

مدیرکل هواشناسی کردستان همچنین به کشاورزان توصیه کرد: زمان آبیاری باغ‌ها و مزارع را به ساعات خنک شبانه‌روز منتقل کنند و برای تأمین آب کافی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و سالن‌های پرورشی تمهیدات لازم را بیندیشند.

صدیقی در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۳ هواشناسی کردستان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در بخش کشاورزی و سایر حوزه‌ها، همزمان با فعالیت سامانه‌های بارشی و گرمایی، تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، بارش رگبار ، تابستان ، گرمای هوا
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