باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی گذر، توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل را از اولویت‌های راهبردی دولت دانست و گفت: افزایش ظرفیت کریدور‌ها و جایگزینی بنادر خشک و شمالی در کنار بنادر خلیج فارس، نقش ایران را در ترانزیت منطقه‌ای تقویت خواهد کرد.

محمدرضا عارف در جلسه ستاد ملی گذر با اشاره به اهمیت توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل، اظهار کرد: دولت در دو سال گذشته اقدامات مؤثری در این حوزه انجام داده و توسعه کریدور‌های ترانزیتی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

به گفته وی، افزایش ظرفیت کریدور‌ها و توسعه بنادر خشک و شمالی در کنار بنادر خلیج فارس، راهبردی اساسی برای ارتقای جایگاه ایران در حمل‌ونقل منطقه‌ای است.

در این جلسه، کلیات سند کریدور شرق ـ غرب با محوریت پروژه راه‌آهن هرات ـ مزارشریف به تصویب رسید. هدف از این سند، افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت بین‌المللی، ارتقای جایگاه ژئواکونومیک کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، تقویت پیوند‌های اقتصادی با افغانستان و سایر کشور‌های مسیر و همچنین ایجاد سازوکار‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های راهبردی عنوان شد.

همچنین تصویب‌نامه‌های تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حمل یکسره کالا، دستورالعمل ترخیص کانتینر‌های خالی مرجوعی و ورود موقت، اقدامات جایگزینی بنادر جنوبی برای تأمین کالا‌های اساسی و ترانزیت از مرز‌های مشترک با همسایگان و برنامه معماری سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای اتصال به پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر نیز به تصویب رسید.

در این نشست، استاندار آذربایجان غربی نیز گزارشی از اجرای مصوبات پیشین ستاد ملی گذر ارائه کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای جلسه با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری سفر اربعین، گفت: همکاری‌های ارزشمندی میان ایران و عراق برای برگزاری این مراسم انجام شده و افتخار می‌کنیم خدماتی در شأن مردم برای این سفر ارائه می‌شود.

عارف با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت تقویت همگرایی میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر وحدت امت اسلامی تأکید داشته و نسبت به پروژه ایران‌هراسی هشدار داده است.

وی با انتقاد از استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشور‌های منطقه، اظهار کرد: این پایگاه‌ها جز فساد، ناامنی و تحقیر دستاوردی برای کشور‌های میزبان نداشته‌اند و غرب تنها به دنبال تأمین منافع خود در منطقه است.

منبع: ریاست جمهوری