کاهش ۱۰ درصدی وقوع سرقت و افزایش کشفیات پلیس در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسین حسن‌پور" در دیدار با آیت‌الله "رسول فلاحتی" ضمن قدردانی از حمایت‌های سازنده نماینده ولی‌فقیه در استان و با تشریح اقدامات پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۸ هزار گذرنامه عادی و زیارتی در استان صادر شده و تمهیدات لازم برای تأمین امنیت مسیر‌های رفت‌وبرگشت زائران با آمادگی کامل پلیس راه و یگان‌های انتظامی اتخاذ شده است.

وی در ادامه با تأکید بر امنیت گردشگری در فصل تابستان گفت: با اجرای طرح‌های شبانه‌روزی در سواحل و تفرجگاه‌ها، امنیت مسافران با جدیت دنبال می‌شود. همچنین در حوزه انضباط ترافیکی، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز از جمله موتورسیکلت‌های فاقد مدارک، منجر به تشکیل پرونده قضائی برای حدود ۵۰۰ متخلف شده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش ۴۵ درصدی تلفات جاده‌ای خبر داد و افزود: با اجرای طرح‌های هدفمند، وقوع سرقت در استان ۱۰ درصد کاهش یافته و نرخ کشف جرایم به حدود ۹۶ درصد ارتقا یافته است.

این مقام ارشد انتظامی همچنین برخورد با اراذل‌واوباش، جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت‌های مستمر پلیس دانست.

سردار حسن‌پور در پایان با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا برای تقویت زیرساخت‌های انتظامی و اقدامات حمایتی از کارکنان، تصریح کرد: اولویت اصلی پلیس استان، ارتقای توان پاسخگویی و جلب رضایتمندی آحاد مردم در سایه امنیت و آرامش است.