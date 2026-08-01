باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مریم رزاقی افزود : به متقاضیان توسعه دامداریهای سنتی و روستایی بین ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید دام سنگین پرداخت میشود.
مجری طرحهای بنیاد علوی در گلستان افزود: ابتدا برای این دامداران کارگاههای آموزشی برگزار میکنیم و سپس برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.
رزاقی ادامه داد: در کارگاه آموزشی امروز که به همین مناسبت برگزار شد، دامداری با جزئیات فنی و تخصصی این طرح آشنا شدند.
او گفت: اجرای این طرح در بندرترکمن آغاز شده و به تدریج در همه شهرهای گلستان اجرایی میشود.