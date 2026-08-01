باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در آیین آغاز پروژه‌های عملیات اجرایی آماده‌سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت اظهار کرد: اجرای عملیات آماده‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های مسکن و تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی دولت در شهرستان ارسنجان است.

او افزود: در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عملیات آماده‌سازی ۲۳۷ قطعه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار آغاز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی آماده‌سازی سایت ۲۴ هکتاری نهضت ملی مسکن شامل اجرای معابر، آسفالت، محوطه‌سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز از امروز آغاز می‌شود. این در حالی است که عملیات ساخت ۹۲۰ واحد مسکونی در این سایت از پیش آغاز شده و با پیشرفت مناسب در حال اجراست.

عبداللهی با بیان اینکه مجموع اعتبار اولیه این پروژه‌ها بیش از هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: تکمیل آماده‌سازی و زیرساخت‌های این سایت، روند اجرای واحد‌های مسکونی را شتاب خواهد بخشید و زمینه بهره‌برداری از پروژه‌ها را در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده فراهم می‌کند.

او در پایان با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان ارسنجان گفت: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در این شهرستان در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و مجموعه راه و شهرسازی استان با جدیت روند تکمیل این پروژه‌ها را دنبال می‌کند.

در ادامه این آیین، اسفندیار عبداللهی، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها را اقدامی مؤثر در تسریع روند تأمین مسکن متقاضیان دانست و گفت: پروژه‌های مهمی در حوزه راه و شهرسازی استان فارس در حال اجراست که نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های مجموعه راه و شهرسازی استان است.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تکمیل و افتتاح شوند و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در پایان از همراهی فرمانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک‌های عامل، دستگاه‌های خدمات‌رسان و تمامی دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد.

منبع: راه و شهرسازی فارس