سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از مدیران این باشگاه درخواست کرده تا قرارداد بازیکنان جوان این تیم هرچه زودتر تمدید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کادر فنی تیم فوتبال استقلال در برنامه‌های خود برای فصل جدید توجه ویژه‌ای به استفاده از بازیکنان جوان و آینده‌دار دارد و در همین راستا از مدیران باشگاه درخواست کرده است قرارداد نفرات مستعد این تیم برای مدت طولانی تمدید شود.

سهراب بختیاری‌زاده در جریان تمرینات و دیدار‌های تدارکاتی اخیر، فرصت بیشتری در اختیار برخی بازیکنان جوان استقلال قرار داده تا توانایی‌های خود را نشان دهند. همین موضوع باعث شده کادر فنی این تیم بر حفظ این نفرات و جلوگیری از جدایی احتمالی آنها در سال‌های آینده تأکید داشته باشد.

با توجه به شرایط فعلی استقلال و محدودیت‌های موجود در نقل‌وانتقالات، حفظ بازیکنان جوان و ساختن یک هسته بومی برای آینده، یکی از اولویت‌های کادر فنی این تیم محسوب می‌شود. پیش از این نیز مدیران استقلال مذاکراتی را برای تمدید قرارداد برخی بازیکنان آغاز کرده بودند.

درخواست کادر فنی این است که قرارداد بازیکنان مستعد نه به شکل کوتاه‌مدت، بلکه با مدت زمانی چندساله تمدید شود تا باشگاه بتواند برای آینده روی این نفرات حساب ویژه‌ای باز کند و از نظر قراردادی نیز شرایط مناسبی داشته باشد.

استقلال در فصل جدید قصد دارد در کنار استفاده از بازیکنان باتجربه، فرصت بیشتری به جوانان خود بدهد و به همین دلیل حفظ مهره‌هایی که قابلیت پیشرفت و تبدیل شدن به بازیکنان تأثیرگذار را دارند، در دستور کار آبی‌پوشان قرار گرفته است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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