دنیای فوتبال در روز‌های اخیر با حواشی متعددی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دنیای فوتبال در روزهای اخیر با اخبار و حواشی متعددی از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس همراه بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش
خبرهای مرتبط
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
بوکس ایران صاحب‌خانه شد؛ افتتاح آکادمی تخصصی بوکس
وداع احساسی میلاد محمدی با پرسپولیس+عکس
معمای غیبت مهدی طارمی در لیست المپیاکوس
اعزام ۲۶ وزنه‌بردار ایران به قهرمانی آسیا؛ آغاز رقابت‌ها از ۱۶ مرداد
تاج: تلاش می‌کنیم لیگ با تماشاگر و بدون محدودیت برگزار شود
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مبارزه با قرارداد‌های پنهان؛ فدراسیون فوتبال به دنبال شفافیت مالی
جنگ جهانی فوتبال؛ فیفا در برابر یوفا و دولت‌های اروپا
آخرین اخبار
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد
ثبت نام ۸ نامزد برای ریاست فدراسیون ژیمناستیک
آغاز اردوی آمادگی تیم ملی پاراجودو در کمپ شهید هرندی
پایان رقابت‌های تنیس بانوان در تهران؛ حضور ۱۱۵ ورزشکار از سراسر کشور
آغاز اردوی آمادگی پاراتیراندازهای ایران در کمپ جانبازان
اعزام ۲۶ وزنه‌بردار ایران به قهرمانی آسیا؛ آغاز رقابت‌ها از ۱۶ مرداد
وداع احساسی میلاد محمدی با پرسپولیس+عکس
مبارزه با قرارداد‌های پنهان؛ فدراسیون فوتبال به دنبال شفافیت مالی
معمای غیبت مهدی طارمی در لیست المپیاکوس
جنگ جهانی فوتبال؛ فیفا در برابر یوفا و دولت‌های اروپا
تاج: تلاش می‌کنیم لیگ با تماشاگر و بدون محدودیت برگزار شود
برترین‌های مسابقات دستجات آزاد اسکیت معرفی شدند
بوکس ایران صاحب‌خانه شد؛ افتتاح آکادمی تخصصی بوکس
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید