افزایش ۷۰ درصدی واردات از مرزهای گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در سالن شهید انصاری استانداری، اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته میزان واردات از مرزهای استان گیلان بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته که این رشد از طریق بنادر کاسپین، انزلی و مرز زمینی آستارا محقق شده است.

وی افزود: همزمان صادرات از مرزهای استان نیز روندی افزایشی داشته و ظرفیت افزایش سهم گیلان در تجارت خارجی کشور بیش از گذشته فراهم شده است.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه زیرساخت‌های تجاری استان تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹ حدود هفت میلیون تن کالا از طریق بندر انزلی وارد یا صادر می‌شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به واردات محصولات فولادی بود؛ امروز بنادر گیلان و مرز زمینی آستارا نیز از ظرفیت‌های توسعه‌یافته‌تری برای پذیرش مبادلات تجاری برخوردار هستند.



حق‌شناس در ادامه یکی از ظرفیت‌های مهم و کمتر استفاده‌شده استان را مزایای قانونی مرزنشینی عنوان کرد و گفت: از مجموع ۱۷ شهرستان گیلان، ۱۰ شهرستان و ۱۵ بخش در محدوده مشمول قانون مرزنشینی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، هر مرزنشین می‌تواند تا سقف ۴۵۰ دلار کالا با حداقل سود بازرگانی وارد کند که ارزش این ظرفیت در گیلان حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، اما تاکنون استفاده کامل و هدفمند از آن صورت نگرفته است.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان و ساماندهی استفاده از کارت‌های مرزنشینی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای خانوارهای مناطق مرزی، می‌تواند در تأمین بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز استان و کشور و همچنین تقویت صادرات غیرنفتی نقش‌آفرین باشد.

در این نشست مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با همکاری تعاونی‌های مرزنشینان، برنامه عملیاتی فعال‌سازی این ظرفیت قانونی را تدوین و زمینه بهره‌برداری بیشتر از مزایای مرزنشینی در استان را فراهم کنند.

منبع: روابط عمومی