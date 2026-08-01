باشگاه خبرنگاران جوان - تا تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵، تعداد ۳۶۱۳۲ فقره خسارت از سوی مراجع ذی‌ربط در ۲۹ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده که از این تعداد، ۳۲۶۵۰ فقره خسارت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با پرداخت‌های انجام‌شده در مراحل بیست‌ودوم و بیست و سوم، تعداد خسارات پرداخت‌شده به ۲۷.۹۰۸ فقره افزایش یافته و مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان به ۲۹.۱۲۴ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین در بخش مربوط به خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه نیز تاکنون خسارت ۴.۵۰۸ دستگاه خودرو به ارزش ۴.۲۸۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان در حال انجام است و بیمه ایران تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها، روند خدمت‌رسانی به زیان‌دیدگان را ادامه خواهد داد.

منبع: بیمه مرکزی