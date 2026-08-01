شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین حسینی فیلمی از حضور پرشور زائران در مسجد سهله را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنکاران جوان - چند روزی بیشتر به اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) باقی نمانده و زائرانی که با گرمای طاقت فرسا با پا‌های پیاده و دل‌هایی پر از حزن و اندوه رهسپار کربلای معلی شدند. زائرانی که عشق به اباعبدالله الحسین (ع) به بین الحرمین می‌روند تا مراسم سوگواری برگزار کنند. اما اکنون که زائران برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی به عتبات عالیات مشرف شده اند به مسجد سهله نیز سری زدند و بعد از اقامه نماز به سمت کربلای معلی عازم می‌شوند. شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور زائران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: وحید زهدی - عراق

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