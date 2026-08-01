باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عراقی‌ها دوست دارند روی موشک‌های ایرانی چه بنویسند؟ + فیلم

ملت عراق و ایران یک‌دل و یک‌صدا علیه دشمنان اسلام ایستادگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی یک مصاحبه شهروندان عراقی خود را با ملت ایران هم‌دل دانستند و عنوان کردند که علاقه دارند موشک‌های ایرانی بر سر دشمنان اسلام فرود آید.

مطالب مرتبط
عراقی‌ها دوست دارند روی موشک‌های ایرانی چه بنویسند؟ + فیلم
young journalists club

راهپیمایی اربعین سبب تحکیم پیوند دو ملت ایران و عراق شد + فیلم

عراقی‌ها دوست دارند روی موشک‌های ایرانی چه بنویسند؟ + فیلم
young journalists club

بیش از ۲۱۰ موکب درمانی به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند + فیلم

عراقی‌ها دوست دارند روی موشک‌های ایرانی چه بنویسند؟ + فیلم
young journalists club

پایه‌گذار راهپیمایی پرشکوه اربعین چه کسی بود؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
۱۰۴۶

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
خیابان‌ها، طریق‌الحسین مردم ایران + فیلم
۷۱۳

خیابان‌ها، طریق‌الحسین مردم ایران + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت + فیلم
۶۹۷

انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha