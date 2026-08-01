باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: هفته گذشته و به دنبال اعلام گزارش قتل مردی ۳۶ ساله با شیء سخت در منزلی در یکی از روستا‌های شهرستان کوه‌چنار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با بیان اینکه قاتل ۶۰ ساله (پدر) انگیزه خود را اختلاف خانوادگی دانست، گفت: با توجه به انتشار برخی شایعات درباره انگیزه و جزئیات این حادثه، از شهروندان درخواست می‌شود اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

سرهنگ احسانی تأکید کرد: پلیس در مسیر احقاق حق مردم به ویژه در برخورد با جرائم خشن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

منبع: پلیس فارس