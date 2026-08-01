باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف

مردم عراق تصاویر جنایت آمریکا در میناب را به جهان مخابره کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زائران اربعین و همچنین مردم عراق تصاویر جنایت آمریکا در مدرسه میناب را به جهان مخابره کردند.

مطالب مرتبط
تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف
young journalists club

وقتی پاسخ‌های سخنگوی سنتکام، گواه شکست آمریکا بود + فیلم

تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف
young journalists club

باز شدن پای کودکان میناب در مسابقه تلویزیونی + فیلم

تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف
young journalists club

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
۱۰۴۶

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
خیابان‌ها، طریق‌الحسین مردم ایران + فیلم
۷۱۳

خیابان‌ها، طریق‌الحسین مردم ایران + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت + فیلم
۶۹۷

انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha