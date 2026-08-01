باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسپانیا اعلام کرد پس از ورود گسترده مهاجران آفریقایی به این کشور، روند ورود غیرقانونی متوقف شده و نیرو‌های امنیتی نصب یک مانع شناور ۵۰۰ متری در مرز دریایی با مراکش را آغاز کرده‌اند.

از روز پنجشنبه، موج بی‌سابقه‌ای از ورود غیرقانونی به خاک اسپانیا به راه افتاده است. گفته شده حدود ۵۰ هزار مهاجر تلاش کردند از طریق منطقه سئوتا وارد خاک اسپانیا شوند. هرچند به گفته مقام‌های اسپانیایی، بیش از ۴۸ هزار نفر از آنها طی ۴۸ ساعت اخیر به مراکش بازگردانده شدند.

سئوتا یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیاست که در ساحل شمال آفریقا و در همسایگی مراکش قرار دارد. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قاره آفریقا، بخشی از خاک اسپانیا و در نتیجه بخشی از مرز‌های اتحادیه اروپاست.

هجوم مهاجران دست‌کم ۶۷ کشته بر جای گذاشت؛ برخی بر اثر غرق شدن و برخی هنگام تلاش برای عبور از موانع مرزی جان باختند.

در سطح اتحادیه اروپا، ۲۲ کشور عضو خواستار نشست اضطراری وزیران اتحادیه اروپا شدند و خواهان کمک به اسپانیا برای کنترل مرز‌های آن شدند. برخی کشور‌ها نیز درباره تعلیق موقت توافق شنگن با اسپانیا فشار وارد کردند.

دولت اسپانیا تأکید کرده مهاجرانی که غیرقانونی وارد سئوتا شده‌اند اجازه سفر آزاد به سرزمین اصلی اسپانیا یا دیگر کشور‌های حوزه شنگن را ندارند و بازگرداندن آنها با همکاری مراکش ادامه خواهد یافت.

منبع: رویترز