پس از ورود حدود ۵۰ هزار پناهجو از مراکش به یک منطقه خودمختار اسپانیایی و کشته شدن ده‌ها نفر، اسپانیا با ایجاد مانع دریایی این روند را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسپانیا اعلام کرد پس از ورود گسترده مهاجران آفریقایی به این کشور، روند ورود غیرقانونی متوقف شده و نیرو‌های امنیتی نصب یک مانع شناور ۵۰۰ متری در مرز دریایی با مراکش را آغاز کرده‌اند.

از روز پنجشنبه، موج بی‌سابقه‌ای از ورود غیرقانونی به خاک اسپانیا به راه افتاده است. گفته شده حدود ۵۰ هزار مهاجر تلاش کردند از طریق منطقه سئوتا وارد خاک اسپانیا شوند. هرچند به گفته مقام‌های اسپانیایی، بیش از ۴۸ هزار نفر از آنها طی ۴۸ ساعت اخیر به مراکش بازگردانده شدند.

سئوتا یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیاست که در ساحل شمال آفریقا و در همسایگی مراکش قرار دارد. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قاره آفریقا، بخشی از خاک اسپانیا و در نتیجه بخشی از مرز‌های اتحادیه اروپاست. 

هجوم مهاجران دست‌کم ۶۷ کشته بر جای گذاشت؛ برخی بر اثر غرق شدن و برخی هنگام تلاش برای عبور از موانع مرزی جان باختند. 

در سطح اتحادیه اروپا، ۲۲ کشور عضو خواستار نشست اضطراری وزیران اتحادیه اروپا شدند و خواهان کمک به اسپانیا برای کنترل مرز‌های آن شدند. برخی کشور‌ها نیز درباره تعلیق موقت توافق شنگن با اسپانیا فشار وارد کردند.

دولت اسپانیا تأکید کرده مهاجرانی که غیرقانونی وارد سئوتا شده‌اند اجازه سفر آزاد به سرزمین اصلی اسپانیا یا دیگر کشور‌های حوزه شنگن را ندارند و بازگرداندن آنها با همکاری مراکش ادامه خواهد یافت.

منبع: رویترز

برچسب ها: پناهجویان ، اسپانیا ، مراکش
خبرهای مرتبط
۲۲ رهبر اروپایی خواستار مذاکرات فوری در مورد بحران سئوتا شدند
سئوتا، آزمون سیاست خارجی اسپانیا؛ از دیوار ترس تا مشارکت برابر با آفریقا
ایتالیا در واکنش به بحران پناهجویان، توافق شنگن با اسپانیا را تعلیق کرد
تعداد قربانیان بحران مهاجرتی سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ایران بی در پیکر هست براه افغانی‌ها
۰
۰
پاسخ دادن
 رسانه نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ ایران هشدار می‌دهد
تحرک گروه‌های تجزیه‌طلب برای اقدام علیه ایران از خاک عراق
تقلای ترامپ برای یافتن راه خروج از جنگ با ایران، سوژه رسانه‌های خودی شد
گزارش غزه از افزایش شمار شهدا با وجود آتش‌بس
حملات روسیه به بنادر مورد استفاده ارتش اوکراین
۳ کشته در انفجاری در مسکو
زلنسکی خواستار انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین شد
آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا + فیلم
رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش خود را افزایش داد
سازمان ملل: تخریب‌های اسرائیل در لبنان عمیقا نگران‌کننده است
آخرین اخبار
تحرک گروه‌های تجزیه‌طلب برای اقدام علیه ایران از خاک عراق
تقلای ترامپ برای یافتن راه خروج از جنگ با ایران، سوژه رسانه‌های خودی شد
آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا + فیلم
گزارش غزه از افزایش شمار شهدا با وجود آتش‌بس
زلنسکی خواستار انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین شد
رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش خود را افزایش داد
۳ کشته در انفجاری در مسکو
سازمان ملل: تخریب‌های اسرائیل در لبنان عمیقا نگران‌کننده است
ده‌ها شهر در ایتالیا در بالاترین سطح هشدار گرما قرار می‌گیرد
 رسانه نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ ایران هشدار می‌دهد
حملات روسیه به بنادر مورد استفاده ارتش اوکراین
تظاهرات گسترده علیه ارسال سلاح به اوکراین در برلین
۲۲ رهبر اروپایی خواستار مذاکرات فوری در مورد بحران سئوتا شدند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان 
رئیس کمیسیون اروپا: مرز‌های اتحادیه اروپا باید تقویت شود
حمله به خانه‌ای در جنوب سوریه توسط نیرو‌های اسرائیلی
ژنرال آمریکایی درباره کمبود توان نظامی آمریکا برای دفاع از رژیم صهیونیستی هشدار داد
اسپانیا در واکنش به بحران ورود پناهجویان، مرز دریایی با مراکش را بست
حدود ۶۹۵۰۰ مهاجر از سئوتا به مراکش بازگشتند
زلنسکی از کمبود موشک‌های پدافند هوایی در پی حملات گسترده روسیه گلایه کرد
نیویورک پست: جنگ ترامپ با ایران به «تله‌ای داخلی» برای رئیس‌جمهور تبدیل شده است
حماس: شرط اصلی خلع سلاح، توقف حملات اسرائیل در فلسطین است
تعداد قربانیان بحران مهاجرتی سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافت
سفارت آمریکا از اتباع خود خواست تا خاورمیانه را ترک کنند
پانتا: آمریکا درگیر «جنگی غیرقابل پیروزی» با ایران شده است
پاسخ تلافی‌جویانه چین به تحریم روسیه؛ قطع صادرات خاکی کمیاب به آمریکا
جنگ ایران و آمریکا؛ آزمونی برای بریکس و سازمان همکاری شانگهای در نظم جهانی تکه‌تکه شده
مقام پیشین آمریکا: نقشهٔ راه جدید اسرائیل را به «ترک زمین» در غزه سوق می‌دهد
سئوتا، آزمون سیاست خارجی اسپانیا؛ از دیوار ترس تا مشارکت برابر با آفریقا
انفجار‌های مهیب شبانه در جنوب لبنان؛ روستا‌های «منطقه زرد» در تنش شدید