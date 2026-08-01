باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز شنبه در آستانه آغاز موج گسترده سفرهای اربعین حسینی، با حضور در ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) از روند ارائه خدمات به زائران و تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل تردد مسافران بازدید کرد.
این بازدید با همراهی مدیران شرکت هواپیمایی ایرانایر، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، جعفرینسب رئیس اداره تعزیرات حکومتی فرودگاه و کرامت سالاری سرپرست دادسرای فرودگاه انجام شد.
دادستان تهران در جریان این بازدید میدانی، ضمن حضور در بخشهای مختلف ترمینال از جمله سالنهای پذیرش، کنترل گذرنامه، گیتهای خروجی، بخش بار و سایر واحدهای خدماترسان، روند تردد زائران، نحوه ارائه خدمات، رعایت قوانین و مقررات و میزان آمادگی دستگاههای متولی برای خدمترسانی به زائران اربعین را مورد بررسی قرار داد.
صالحی با جمعی از زائران و مسافران گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغهها و مطالبات آنان قرار گرفت. برخی از مسافران در این گفتوگوها نسبت به تأخیر برخی پروازها، گلایهها و مطالبی را مطرح کردند.
دادستان تهران نیز ضمن استماع مطالبات مسافران، بر ضرورت نظارت مستمر دستگاههای مسئول بر فرایند فروش بلیت، مقابله با هرگونه تخلف احتمالی و صیانت از حقوق زائران تأکید کرد.
صالحی گفت: هدف از این بازدید، نظارت مستقیم بر روند ارائه خدمات به مسافران، بررسی میدانی وضعیت فرودگاه، گفتوگو با زائران و مدیرانی که در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی فعالیت میکنند و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان بود.
وی افزود: با همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف از جمله سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و ستاد اربعین، اقدامات مناسبی برای تأمین سفری ایمن و آرام برای زائران انجام شده و این تلاشها تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.
دادستان تهران با اشاره به فضای حاکم بر فرودگاه در آستانه اربعین حسینی (ع) گفت: فضای فرودگاه کاملاً معنوی و آکنده از حال و هوای زیارت بود و انسان احساس میکرد در مسیر نجف به کربلا قرار گرفته است. این موضوع حاصل تلاش همه دستگاهها و خادمان زائران است که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور، نکته مهم این بازدید را تداوم خدماترسانی بدون وقفه در حوزه حملونقل هوایی عنوان کرد و گفت: علیرغم شرایط خاص کشور و فشارهایی که در ماههای اخیر وجود داشته، هیچ خللی در روند خدمترسانی به مردم و زائران ایجاد نشده است. مدیران صنعت هوانوردی و مجموعه فرودگاهی کشور با روحیه جهادی و انقلابی اجازه ندادهاند خدمترسانی به مردم متوقف شود و امروز شاهد هستیم که پروازها به صورت منظم در حال انجام است.
صالحی افزود: نه تنها تعداد پروازها کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی ساعات و مسیرها شاهد افزایش پروازها نیز هستیم که این موضوع نشاندهنده آمادگی و تلاش مجموعههای مسئول برای پاسخگویی به نیاز زائران است.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط نشان میدهد مدیران کشور در میدان خدمت حضور دارند و با وجود همه فشارها و تهدیدها، اجازه ندادهاند روند عادی زندگی مردم و ارائه خدمات عمومی دچار اختلال شود.
دادستان تهران اظهار کرد: در جریان این بازدید، برخی از مسافران موضوع تأخیر محدود تعدادی از پروازها را مطرح کردند که مسئولان مربوطه توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند و بخشی از این تأخیرها ناشی از شرایط موجود و ملاحظات عملیاتی بود. با این حال، دادستانی تهران به عنوان مدعیالعموم و در راستای صیانت از حقوق عامه، این موضوع را تا رفع کامل مشکلات و به حداقل رسیدن تأخیرها پیگیری خواهد کرد و مسئولان ذیربط نیز در این زمینه قول مساعد دادهاند.
صالحی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی، رعایت نرخهای مصوب بلیت هواپیما بود. بررسیهای میدانی و گفتوگو با مسافران نشان داد که در اغلب موارد بلیتها با نرخ مصوب و حتی در برخی موارد کمتر از نرخ تعیینشده عرضه شده است که جای تقدیر دارد.
دادستان تهران گفت: در بررسیهای انجامشده، تخلفات سه آژانس غیرمجاز که اقدام به فروش بلیت با نرخهای بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند، محرز شد. در همین راستا، سایتهای این آژانسها مسدود، حسابهای بانکی آنان توقیف و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است. رسیدگی به این پروندهها در حال انجام است و در صورت احراز گستردگی تخلفات، موضوع با عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
دادستانی تهران برای مقابله با فعالیت دلالان و تسهیل خدمات ارزی به زائران، با هماهنگیهای انجامشده زمینه استقرار صرافیهای مجاز در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) را فراهم کرد تا زائران بتوانند بدون دغدغه و با سهولت بیشتری امور ارزی خود را انجام دهند و زمینه سوءاستفاده دلالان از بین برود.
صالحی اضافه کرد: خوشبختانه در این بازدید، امکانات و خدمات مورد نیاز زائران در بخشهای مختلف فرودگاهی فراهم شده بود و مشکل خاصی مشاهده نشد. برخی مسائل جزئی نیز مطرح شد که توضیحات ارائهشده از سوی مسئولان در این خصوص قابل قبول بود و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، همین مشکلات محدود نیز بهزودی برطرف شود.
وی افزود: از همه مدیران، کارکنان و دستگاههایی که برای تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تلاش میکنند، قدردانی میکنم و امیدوارم زائران عزیز با امنیت، آرامش و آسودگی خاطر سفر خود را انجام داده و به سلامت به کشور بازگردند.