نزدیک به ۶۹۵۰۰ مهاجر پس از عبور دسته جمعی از سئوتا به مراکش بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع پلیس به خبرگزاری اسپانیایی EFE گفتند که نزدیک به ۶۹۵۰۰ مهاجر طی ۳۰ ساعت گذشته پس از عبور دسته جمعی هفته گذشته، از سئوتا، منطقه محصور شمال آفریقا در اسپانیا، به مراکش بازگشته‌اند.

این رقم می‌تواند شامل مهاجرانی باشد که قبل از عبور دسته جمعی پنجشنبه وارد این شهر خودمختار شده‌اند و همچنین افراد دیگری که ممکن است بیش از یک بار از سئوتا عبور کرده و به مراکش بازگشته باشند.

مقامات اسپانیایی روز شنبه نصب موانع مهار در موج شکن مرزی تاراجال را آغاز کردند.

به گفته وزارت کشور پاكستان، این سیستم شامل یک مانع بادی ۵۰۰ متری (۱۶۴۰ فوتی) است که بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر (۱۲ تا ۲۸ اینچ) بالاتر از سطح آب قرار دارد و یک بخش غوطه‌ور آن تا عمق یک متر (۳.۳ فوت) امتداد دارد.

این مانع با شناور‌های لنگر انداخته شده توسط نیروی دریایی اسپانیا ترکیب شده است، در حالی که یک کانال میانی برای محافظت از مانع بادی توسط کشتی‌های گارد مدنی باز گذاشته شده است.

پس از عبور دسته‌جمعی روز پنجشنبه، بسیاری از مهاجران پس از اعلام برنامه‌های اسپانیا و مراکش برای بازگرداندن آنها به مرز بازگشتند.

برخی دیگر به دلیل عدم دسترسی به مغازه‌ها، مناطق تجاری و رستوران‌ها در سئوتا برای رفع نیاز‌های اولیه خود بازگشتند.

وزارت کشور پاكستان اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان مهاجرانی که سعی در رسیدن به اسپانیا از مراکش داشتند به ۶۷ نفر افزایش یافته است.

مقامات اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که تخمین زده می‌شود بیش از ۴۹۰۰۰ نفر با شنا یا پیاده‌روی از شهر فنیدق در مراکش وارد سئوتا شده‌اند و همین امر باعث شده است که مادرید نیرو‌های امنیتی بیشتری از جمله نیرو‌های مسلح را به این منطقه محصور اعزام کند.

منبع: آناتولى