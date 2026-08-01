باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسین صفوی با قدردانی از تلاش‌های شنوایی‌شناسان، جراحان، متخصصان توان‌بخشی و همه اعضای تیم‌های کاشت حلزون شنوایی افزود: کاشت حلزون شنوایی یکی از موفق‌ترین برنامه‌های درمانی کشور در حوزه سلامت است که موفقیت آن تنها به انجام عمل جراحی محدود نمی‌شود، بلکه نقش شنوایی‌شناسان در ارزیابی بیماران، تنظیم پردازشگر گفتار، توان‌بخشی و پیگیری مستمر پس از کاشت، نقشی تعیین‌کننده در دستیابی به نتایج مطلوب درمان دارد. دانش، تخصص و تلاش آنان، زمینه بازگشت بیماران به دنیای شنیدن و ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم می‌کند.

وی درباره نقش هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در پشتیبانی از این برنامه ملی ادامه داد: هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، تأمین پروتز‌های حلزون شنوایی مورد نیاز ۱۶ مرکز کاشت حلزون شنوایی کشور را بر عهده دارد و با برنامه‌ریزی مستمر، نیاز این مراکز را تأمین می‌کند.

رئیس هیأت امنا خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، هزار پروتز حلزون شنوایی برای مراکز کاشت سراسر کشور تأمین شده است تا روند ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون وقفه ادامه یابد، تأمین به موقع و مستمر این تجهیزات موجب شده است صف انتظار دریافت پروتز حلزون شنوایی ناشی از کمبود تجهیزات به صفر برسد و بیماران واجد شرایط بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این خدمت درمانی بهره‌مند شوند.

صفوی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۱ هزار و ۴۵۸ عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور انجام شده است، افزود: این آمار، نشان‌دهنده توسعه خدمات تخصصی، ارتقای زیرساخت‌های درمانی و افزایش دسترسی بیماران به یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان کم‌شنوایی و ناشنوایی در کشور است.

منبع: وزارت بهداشت