باشگاه خبرنگاران جوان - قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفتوگو با رادیو اربعین با اشاره به استقرار نیروهای این سازمان در مرزهای اربعینی اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، سازمان آتشنشانی تهران در پنج نقطه مرزی حضور فعال دارد تا در کنار سایر دستگاههای امدادی، خدمات امداد و ایمنی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند و امنیت آنان را در طول سفر تأمین کند.
وی با بیان اینکه از مرز چلمچه بازدید کرده است، گفت: در این مرز حدود ۲۵ آتشنشان به همراه هشت دستگاه خودروی عملیاتی در نقاط مختلف از جمله پارکینگها مستقر هستند. با توجه به حجم بالای خودروهای شخصی، نیروهای آتشنشانی علاوه بر حضور در مرز، در پارکینگها، موکبها و مسیرهای پیادهروی نیز به صورت مستمر مشغول خدمترسانی هستند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: تاکنون تنها چند حادثه جزئی رخ داده و خوشبختانه مورد خاصی در مرز چلمچه گزارش نشده است. همچنین نیروهای آتشنشانی با توجه به گرمای هوا، در زمینه خنکسازی زائران نیز خدمات لازم را ارائه میکنند.
محمدی با اشاره به بازدید از مرز چذابه نیز گفت: جمعبندی بازدیدهای انجامشده نشان میدهد شرایط در مرزهای تحت پوشش مطلوب است و تردد زائران بدون مشکل در حال انجام است.وی درباره مهمترین مخاطرات پیشروی زائران اظهار کرد: بیشترین نگرانی ما وقوع آتشسوزی در حاشیه جادهها به دلیل بیاحتیاطی، از جمله رها کردن تهسیگار در میان علفهای خشک، و همچنین حوادث رانندگی است. از رانندگان درخواست میکنیم با صبر و حوصله رانندگی کنند، از عجله بپرهیزند و در صورت خستگی حتماً استراحت کرده و سپس به مسیر ادامه دهند.