مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به استقرار نیرو‌های این سازمان در پنج مرز اربعینی، گفت: آتش‌نشانان در پارکینگ‌ها، موکب‌ها و مسیر‌های تردد زائران حضور فعال دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با رادیو اربعین با اشاره به استقرار نیروهای این سازمان در مرزهای اربعینی اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، سازمان آتش‌نشانی تهران در پنج نقطه مرزی حضور فعال دارد تا در کنار سایر دستگاه‌های امدادی، خدمات امداد و ایمنی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند و امنیت آنان را در طول سفر تأمین کند.

وی با بیان اینکه از مرز چلمچه بازدید کرده است، گفت: در این مرز حدود ۲۵ آتش‌نشان به همراه هشت دستگاه خودروی عملیاتی در نقاط مختلف از جمله پارکینگ‌ها مستقر هستند. با توجه به حجم بالای خودروهای شخصی، نیروهای آتش‌نشانی علاوه بر حضور در مرز، در پارکینگ‌ها، موکب‌ها و مسیرهای پیاده‌روی نیز به صورت مستمر مشغول خدمت‌رسانی هستند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: تاکنون تنها چند حادثه جزئی رخ داده و خوشبختانه مورد خاصی در مرز چلمچه گزارش نشده است. همچنین نیروهای آتش‌نشانی با توجه به گرمای هوا، در زمینه خنک‌سازی زائران نیز خدمات لازم را ارائه می‌کنند.

محمدی با اشاره به بازدید از مرز چذابه نیز گفت: جمع‌بندی بازدیدهای انجام‌شده نشان می‌دهد شرایط در مرزهای تحت پوشش مطلوب است و تردد زائران بدون مشکل در حال انجام است.وی درباره مهم‌ترین مخاطرات پیش‌روی زائران اظهار کرد: بیشترین نگرانی ما وقوع آتش‌سوزی در حاشیه جاده‌ها به دلیل بی‌احتیاطی، از جمله رها کردن ته‌سیگار در میان علف‌های خشک، و همچنین حوادث رانندگی است. از رانندگان درخواست می‌کنیم با صبر و حوصله رانندگی کنند، از عجله بپرهیزند و در صورت خستگی حتماً استراحت کرده و سپس به مسیر ادامه دهند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به گرمای شدید هوا در مرزها، از زائران خواست از نگهداری مواد اشتعال‌زا مانند فندک، اسپری‌های تحت فشار و سایر اقلام مشابه در داخل خودرو خودداری کنند و افزود: دمای هوا در برخی مناطق به حدود ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و افزایش دمای داخل خودرو می‌تواند خطر انفجار یا آتش‌سوزی این وسایل را به همراه داشته باشد.
 
وی همچنین توصیه کرد زائران پس از پارک خودرو، از محل توقف خودرو عکس تهیه کنند یا نشانه‌ای برای آن در نظر بگیرند تا هنگام بازگشت دچار سردرگمی نشوند.محمدی با قدردانی از همکاری موکب‌داران گفت: کارشناسان آتش‌نشانی به صورت مستمر توصیه‌های ایمنی را به مسئولان موکب‌ها ارائه می‌کنند و انتظار می‌رود این توصیه‌ها با دقت رعایت شود.وی افزود: موکب‌داران باید از سلامت کپسول‌های گاز، شلنگ‌ها و اتصالات اطمینان حاصل کنند تا از بروز نشتی گاز جلوگیری شود. همچنین کابل‌کشی برق باید متناسب با ظرفیت مصرف انجام شود، زیرا استفاده بیش از ظرفیت شبکه برق می‌تواند موجب اتصال کوتاه و وقوع آتش‌سوزی شود.
 
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی زائران و موکب‌داران، مراسم اربعین امسال نیز بدون حادثه و با آرامش سپری شود.
برچسب ها: آتش‌نشانی ، اربعین حسینی
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