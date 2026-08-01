۱۵۰ هزار لرستانی همچنان بدون بیمه اجتماعی؛ زنگ خطر برای جامعه هدف کشاورزان، روستاییان و عشایر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان از تحت پوشش بودن ۱۳۱ هزار نفر از جمعیت استان در این صندوق خبر داد و اظهار کرد: از مجموع بیمه‌شدگان استان، ۴۵ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه زنان روستایی و عشایر از خدمات بیمه اجتماعی است.

وی با اشاره به خدمات حمایتی صندوق افزود: در حال حاضر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مستمری‌بگیران صندوق در استان از مزایای مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهره‌مند هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با تأکید بر اهمیت گسترش پوشش بیمه‌ای در مناطق روستایی و عشایری تصریح کرد: با وجود اقدامات گسترده برای جذب افراد واجد شرایط، همچنان حدود ۱۵۰ هزار نفر از جامعه هدف در لرستان تحت پوشش هیچ نوع بیمه اجتماعی قرار ندارند که این موضوع می‌تواند در آینده آنان را با مشکلات معیشتی و نبود حمایت‌های اجتماعی مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مزایای بیمه اجتماعی و همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان جامعه هدف دارد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان از تمامی افراد واجد شرایط خواست با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق در سراسر استان، نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای اقدام کنند تا در آینده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت از بازماندگان برخوردار شوند.