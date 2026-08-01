مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از عملیاتی شدن تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارد شده به این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از عملیاتی شدن تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارد شده به این منطقه خبر داد.

 مهدی ذوقی افزود: این تسهیلات با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارتخانه مربوطه از ابتدای امسال جاری اجرایی شده است.

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تخفیفات شامل کالاهای استراتژیک از جمله خودرو و موبایل نیز می‌شود.

مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام تأکید کرد: این منطقه به عنوان تنها منطقه آزاد پایتخت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های انبارداری و کاهش سود بازرگانی، توانسته است هزینه‌های تمام‌شده برای بازرگانان و فعالان اقتصادی را در مقایسه با گمرکات سرزمین اصلی به طور چشمگیری کاهش دهد.

 

 

برچسب ها: فرودگاه امام ، منطقه آزاد
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