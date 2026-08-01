۲ پرنده شکاری بالابان پس از طی دوره درمان، در یکی از زیستگاه‌های طبیعی استان فارس رهاسازی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا جولایی رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار کرد: ۲ فرد پرنده بالابان پس از کشف و ضبط توسط محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آباده، به علت ضعف جسمانی به مرکز تیمار و درمان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس منتقل شدند و تحت مراقبت‌های تخصصی دامپزشکی و تیمار قرار گرفتند.

او افزود: پس از تکمیل روند درمان، بازیابی توان پرواز و تأیید سلامت، این ۲ پرنده در یکی از زیستگاه‌های مناسب گونه بالابان در استان فارس رهاسازی شدند.

جولایی با اشاره به اهمیت پایش گونه‌های ارزشمند حیات وحش، تصریح کرد: پیش از رهاسازی، هر ۲ پرنده حلقه‌گذاری شدند تا امکان رصد علمی، بررسی مسیر‌های جابه‌جایی و مهاجرت و همچنین جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌های حفاظتی فراهم شود.

رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه بالابان از گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض است، ادامه داد: حفظ این پرنده ارزشمند نیازمند مشارکت مردم، هوشیاری در برابر افراد سودجو و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات وحش، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره‌های حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

برچسب ها: زیستگاه های طبیعی ، بازگشت به طبیعت ، رهاسازی پرنده
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