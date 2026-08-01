باشگاه خبرنگاران جوان - فرهمند آقایی اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، یک‌هزار و ۳۷۴ تن گوجه‌فرنگی به کشور پاکستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین ۲۵۰ تن پیاز به بازار‌های صادراتی ارسال شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی شهرستان کازرون است.

او افزود: تمامی محموله‌های صادراتی به کشور‌های فاقد شرایط قرنطینه‌ای پیش از خروج ازشهرستان، ابتدا محل تولید توسط واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تایید و گواهی مبدا تولید صادر می‌گردد و سپس توسط کلینیک گیاه‌پزشکی طلوع در مبدأ مورد پایش، نمونه‌برداری و صدور گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای قرار گرفته‌اند تا محصولات مطابق با استاندارد‌های مورد نیاز کشور‌های مقصد صادر شوند.

آقایی با اشاره به سطح زیر کشت این محصولات بیان کرد: در سال زراعی جاری، گوجه‌فرنگی در سطح ۳ هزار هکتار و پیاز در سطح ۴۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کازرون کشت شده است که بخش قابل توجهی از تولیدات این محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به صادرات اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون تصریح کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش درآمد کشاورزان و معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی شهرستان در بازار‌های بین‌المللی دارد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس