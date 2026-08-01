باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع دانشمندان صنعت دفاعی، با تشریح الزامات نبردهای آینده، بر توسعه فناوریهای فضاپایه، ارتقای اشراف اطلاعاتی، اقتصاد دفاع و افزایش تابآوری زیرساختهای صنعتی تأکید کرد.
سردار سرتیپ پاسدار ابنالرضا با اشاره به برخی تحلیلها درباره وضعیت راهبردی آمریکا در منطقه، اظهار داشت: ممکن است امروز بسیاری از تحلیلگران از سرگشتگی ، بن بست و محدود شدن گزینههای عملیاتی دشمن به دلیل موفقیت نیروهای مسلح ما و ناکامی او در تحقق اهدافش سخن بگویند، اما برای ما این تحلیلها نباید منشأ غفلت و توقف باشد. صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید با شتابی بیش از گذشته مسیر پیشرفت، نوآوری و آمادگی را ادامه دهد؛ چراکه به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، «نباید با لالایی دشمن خوابمان ببرد.» وظیفه ما آن است که هر روز آمادهتر، هوشمندتر و قدرتمندتر از روز قبل باشیم.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جنگهای امروز و آینده، جنگی فضاپایه است، اظهار داشت: فناوریهای فضاپایه دیگر یک مزیت جانبی نیستند، بلکه در هدایت، ناوبری، شناسایی، فرماندهی و کنترل، هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند، نقش تعیینکننده دارند و هر کشوری که در این عرصه برتری داشته باشد، در میدان نبرد نیز دست برتر را خواهد داشت.
سرپرست وزارت دفاع، اشراف اطلاعاتی را زیربنای موفقیت در عملیاتهای نظامی دانست و افزود: توسعه فناوریهایی که قدرت شناسایی، پایش و درک لحظهای میدان نبرد را افزایش میدهند، باید در اولویت صنعت دفاعی قرار گیرد، زیرا برتری عملیاتی پیش از شلیک نخستین گلوله، در عرصه اطلاعات و شناخت محیط عملیاتی شکل میگیرد.
سردار سرتیپ پاسدار ابنالرضا با تبیین مفهوم اقتصاد دفاع تصریح کرد: یکی از شاخصهای قدرت در جنگهای آینده، توان تولید قدرت رزمی با کمترین هزینه است. هنر صنعت دفاعی آن است که با اتکا به توان داخلی، بومیسازی و طراحیهای خلاقانه، تجهیزات مؤثر، ارزان، چابک و قابل تولید در مقیاس مورد نیاز نیروهای مسلح را فراهم کند. همانگونه که در میدان نبرد نامتقارن عمل میکنیم، در اقتصاد جنگ نیز باید نامتقارن، هوشمند و بهرهور باشیم.
سرپرست وزارت دفاع، سرریز فناوریهای دفاعی به بخشهای مختلف کشور را از الزامات توسعه ملی دانست و اظهار داشت: هر فناوری که در صنعت دفاعی تولید میشود، باید علاوه بر افزایش قدرت بازدارندگی، موتور محرک پیشرفت در صنایع، حملونقل، انرژی، ارتباطات و سایر حوزههای راهبردی کشور نیز باشد و این تعامل، یکی از مزیتهای مهم صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.