باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، در برنامه میز اقتصاد درباره فرآیند اجرای طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت‌گیری اظهار کرد: در این طرح، مردم کماکان از کارت سوخت استفاده خواهند کرد و کارت سوخت همچنان کاربرد خود را در مدیریت شبکه سوخت خواهد داشت.

وی با تشریح نحوه اعمال سهمیه سوخت افزود: امروز یک خودروی شخصی می‌تواند از سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان استفاده کند که در مجموع، سهمیه سوخت‌گیری ماهانه این خودرو ۱۱۰ لیتر است. پس از مصرف این ۱۱۰ لیتر در ماه، کارت سوخت خودرو دیگر اجازه سوخت‌گیری با سهمیه تعیین‌شده را نخواهد داشت.

زمانیان ادامه داد: این همان مدیریت سوخت‌گیری است که از طریق کارت سوخت انجام می‌شود. برای مثال، اگر فردی از تهران به سیستان و بلوچستان سفر کند، کارت سوخت تهران در آن منطقه امکان سوخت‌گیری نخواهد داشت. طرح کدینگ نیز با هدف مدیریت قاچاق همچنان به قوت خود باقی است و تحت سیاست‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت اجرا می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: قرار نیست کارت سوخت حذف شود. این سیاستی است که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دنبال می‌شود و برای آن از سازوکار کدینگ استفاده خواهد شد. البته اینکه در آینده تغییراتی در کارت سوخت ایجاد شود یا خیر، کاملاً در حوزه سیاست‌گذاری وزارت نفت قرار دارد.

وی درباره نحوه استفاده از کارت بانکی در این طرح گفت: تمام تلاش ما این بوده که معماری فعلی با کمترین تغییر مواجه شود. کارت بانکی نیز در حال حاضر وجود دارد و مردم پس از سوخت‌گیری از آن استفاده می‌کنند؛ اتفاق جدید این است که فرآیند پرداخت به کارت بانکی متصل خواهد شد.

زمانیان توضیح داد: امروز وقتی فردی سوخت‌گیری می‌کند، مبلغ پرداختی روی تلمبه نمایش داده می‌شود. برای مثال، اگر ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان مصرف شود، مبلغ ۹۰ هزار تومان در سیستم ثبت می‌شود و فرد پس از آن کارت بانکی خود را در جایگاه پرداخت استفاده می‌کند و این مبلغ از حساب وی کسر می‌شود.

وی افزود: در سیستم جدید، فرد همچنان می‌تواند از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت جایگاه، با ظرفیت‌هایی که برای آنها اعمال می‌شود، استفاده کند. برای مثال، فرد ۶۰ لیتر سوخت‌گیری می‌کند و سپس عدد ۶۰ لیتر در جایگاه پرداخت ظاهر می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نحوه شناسایی سهمیه افراد گفت: زمانی که فرد کارت بانکی خود را می‌کشد، هویت او در سیستم شناسایی می‌شود؛ فارغ از اینکه از کدام کارت بانکی استفاده کند. ممکن است یک فرد چندین کارت بانکی داشته باشد و مشابه سازوکار کالابرگ، ملاک، شناسایی هویت فرد است نه اینکه از کدام کارت بانکی استفاده شده است.

زمانیان ادامه داد: پس از شناسایی فرد مشخص می‌شود که آیا وی دارای سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی یا سه هزار تومانی است. اگر فرد سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی داشته باشد، ۶۰ لیتر سوخت در نرخ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه و مبلغ ۹۰ هزار تومان در همان لحظه از کارت بانکی وی کسر می‌شود. اگر نرخ سه هزار تومان باشد، برای ۶۰ لیتر مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از حساب فرد کسر خواهد شد.

وی با بیان اینکه اتصال این دو فرآیند به یکدیگر در گذشته نیز مطرح بوده است، گفت: در گذشته نیز وقتی فرد بنزین می‌زد، مبلغ نهایی روی نازل یا جایگاه مشخص می‌شد و سپس همان مبلغ در سیستم پرداخت وارد می‌شد. اکنون با توجه به سیاست‌های پدافندی، قرار است این دو فرآیند از یکدیگر جدا باشند؛ به این معنا که متصدی جایگاه عدد لیتراژ را روی تلمبه مشاهده می‌کند و در مرحله پرداخت، همان میزان مصرف را وارد سیستم می‌کند.

طرح اتصال کارت بانکی مستقل از تغییر قیمت و سهمیه سوخت است

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت‌گیری ارتباطی با تغییر قیمت یا سهمیه سوخت ندارد، اظهار کرد: از ابتدای بحث تأکید کردم که هدف این گفت‌وگو، شفاف‌سازی کامل موضوع است. طرحی که درباره آن صحبت می‌کنم، کاملاً متفاوت و مجزا از تغییرات سهمیه و قیمت سوخت است.

وی افزود: هر قیمت و هر میزان سهمیه‌ای که به تصویب برسد، قابلیت پیاده‌سازی روی این سیستم را خواهد داشت. بنابراین این طرح در وهله نخست سیاستی نیست که مردم مستقیماً متوجه تغییر آن شوند.

زمانیان درباره احتمال تغییر سهمیه یا قیمت سوخت در ماه‌های آینده نیز گفت: اینکه در آینده با تغییراتی در سهمیه یا قیمت سوخت مواجه خواهیم شد یا خیر، موضوعی است که در دولت درباره آن گفت‌وگوهای مختلفی انجام شده و یکی دو بار نیز در فضای رسانه‌ای مطرح شده است. اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، به صورت مستقل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تأکید کرد: نمی‌خواهم نفی کنم که سیاست دیگری در این زمینه مورد گفت‌وگو نیست؛ چرا که کشور امروز با مسئله سوخت مواجه است و یکی از مباحث جدی این روزها نیز تغییرات سهمیه بوده است. همان‌طور که مستحضر هستید، درباره این موضوع گفت‌وگوهایی انجام شده و حتی یکی دو بار نیز تغییراتی اعمال شده است، اما این موضوع هیچ ارتباطی با طرحی که من درباره آن صحبت می‌کنم ندارد.

معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت‌گیری، طرحی مستقل و مجزاست و می‌توان از آن به عنوان یک سیاست غیرقیمتی یا سیاست پشتیبان یاد کرد. با این حال، اگر قرار باشد در آینده سیاست‌های دیگری در حوزه سهمیه یا قیمت سوخت اعمال شود، دولت حتماً درباره آن اطلاع‌رسانی رسمی خواهد کرد.