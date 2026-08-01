توزیع هدفمند آب و عبور از بحران در پایاب سد ایوشان؛ الگوی کشت تغییر کرد

مدیر امور منابع آب منطقه ای لرستان گفت: با اجرای برنامه‌ریزی دقیق، محدودیت کشت محصولات آب‌دوست و مدیریت مصرف آب، ضمن تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی پایین‌دست، حق‌آبه زیست‌محیطی رودخانه‌ها نیز به طور کامل تأمین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - کاکاوند مدیر امور منابع آب منطقه ای لرستان با تشریح وضعیت مدیریت منابع آبی در شبکه پایاب سد ایوشان اظهار کرد: از مجموع حدود ۳ هزار هکتار شبکه پایین‌دست این سد، امسال برای حدود یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار مجوز کشت بهاره صادر شد و به منظور مدیریت منابع آبی، کشت محصولات پرمصرف و آب‌دوست از جمله برنج و چغندر قند در این محدوده ممنوع اعلام شد.

وی افزود: اعمال این محدودیت‌ها در کنار برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع آب، نقش مهمی در مدیریت مصرف و عبور از شرایط کم‌آبی ایفا کرد و باعث شد منابع آبی موجود به شکل بهینه میان بهره‌برداران توزیع شود.

مدیر امور منابع آب منطقه تصریح کرد: نتیجه این مدیریت، تأمین همزمان نیاز آبی اراضی کشاورزی پایین‌دست سد ایوشان و حفظ حق‌آبه زیست‌محیطی رودخانه‌ها بود؛ اقدامی که علاوه بر حمایت از بخش کشاورزی، در حفظ پایداری اکوسیستم‌های طبیعی منطقه نیز نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به برنامه رهاسازی آب از سد گفت: در نیمه دوم خردادماه، بین ۲ تا ۲.۵ مترمکعب آب در ثانیه از سد ایوشان رهاسازی شد و در صورت نیاز و با هماهنگی لازم برای مدیریت کشت و تأمین آب کشاورزان، آمادگی افزایش میزان رهاسازی تا یک مترمکعب در ثانیه دیگر نیز وجود دارد.

مدیر امور منابع آب منطقه تأکید کرد: استمرار مدیریت الگوی کشت، همراهی کشاورزان و پرهیز از کشت محصولات آب‌بر، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تأمین پایدار منابع آب و عبور از تنش‌های آبی در سال‌های آینده خواهد بود.

 

 

برچسب ها: کم‌آبی ، کشت ، لرستان
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