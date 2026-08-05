نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورزان با قطعی برق و افزایش تعرفه ها، بخش کشاورزی را باید تعطیل کنند.

باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قبض های برق گران قیمتی برای کشاورزان می آید و از طرفی قطع برق چاه های کشاورزی به منظور مدیریت رفع ناترازی ها استفاده می شود، درحالیکه انتظار می رود وزارت نیرو به جای قطع برق چاه های کشاورزی به سراغ مصرف کنندگان خارج از الگوی مصرف برود که بیش از حد مجاز برق مصرف می کنند.

به گفته وی، تا چند سال پیش اکثر چاه های آب کشاورزان گازوئیلی بود که وزارت نیرو طی مدت زمان مشخصی ملزم کرد تا کشاورزان چاه های خود را برقی کنند و حال که موتور چاه ها برقی شده است، انرژی مورد نیاز موتور پمپ ها را تامین نمی کنند.

فلسفی ادامه داد: با قطع برق چاه های آب کشاورزان خسارت بزرگی به بخش کشاورزی وارد می شود که این امر هشدار جدی برای امنیت غذایی محسوب می شود چراکه این خسارت ها به چند ده هزاران میلیارد تومان می رسد. به عنوان مثال سال گذشته یک استان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بخش کشاورزی ناشی از قطع برق چاه های کشاورزی دچار خسارت شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه با قطع برق چاه های کشاورزی خسارت های وارده به کشاورزان و مصرف کنندگان عدد غیر قابل جبران است، افزود: براساس قانون توسعه و تسهیل توسعه کسب و کار دولت مکلف به تامین انرژی مورد نیاز است و در صورت آسیب و خسارت وارده به چاه ها ناشی از عدم تامین سوخت و انرژی باید آن را جبران کند. در همین راستا رئیس جمهور طی روزهای اخیر اعلام کرد که برق کارخانجات و واحدهای صنعتی نباید قطع شود و تا حدی دستور ایشان اجرا شده است، اما آیا صنعت کشاورزی که غذای کشور را تامین می کند، از سایر صنایع متمایز است و نباید به آن توجه ویژه ای کرد.

به گفته وی، بخش کشاورزی بالاترین اولویت را در نگاه برنامه ریزان باید داشته باشد و دولت در برنامه ریزی های خود باید لحاظ کند و به جای قطع برق آب چاه های کشاورزی، مصرف کنندگانی که مصرف بی رویه دارند، در نظر بگیرند و ناترازی برق را مدیریت کرد، اما با قطع برق بخش کشاورزی بدلیل آنکه با موجود زنده سرو کار داریم، تنش آبی منجر به افت چشمگیر تولید می شود.

فلسفی با بیان اینکه بخش کشاورزی ۲۵ درصد اشتغال و ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی را داراست، افزود: بخش کشاورزی سالانه باید ۵.۵ درصد رشد داشته باشد که متاسفانه بی توجهی ها به بخش کشاورزی در سال گذشته موجب شده منفی ۴.۲ درصد رشد داشته و امسال بدلیل فشارهایی دستگاه های اجرایی به بخش کشاورزی وارد می کند، شرایط به همین روال خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به رشد ۴ برابری تعرفه های بخش کشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی با قطعی برق و افزایش تعرفه ها بخش کشاورزی را باید تعطیل کند، درحالیکه بخش کشاورزی تضمین کننده امنیت غذایی و ملی کشور است و براین اساس افزایش قیمت ها پذیرفته نیست و در قانون بودجه امسال تنها برای واحدهایی که بالاتر از الگوی مجاز مصرف می کنند یا دارای چاه غیر مجاز هستند، باید تعرفه افزایش و آب قطع شود و به شیوه سنتی نباید نگاه یکسان داشت.

به گفته وی، براساس آمار بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره دار در بخش کشاورزی داریم که غذای کشور از جمله محصولات زراعی، باغی و دامی تولید می کنند، از این رو انتظار می رود در شرایط جنگی توجه ویژه ای بر بخش کشاورزی باشد چراکه در شرایط فعلی دشمن با محاصره دریایی و اقتصادی می خواهد ما را در تامین غذا به چالش بکشد که براین اساس اقتصاد ما درون زا و مبتنی بر تولید و کشاورزی داخل باشد.

فلسفی با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر افزایش ۱۰ هزار مگاوات برق به میزان تولید از طریق انرژی خورشیدی و پاک بیان کرد: با توجه به این حجم تولید، قطعی برق در خصوص بخش کشاورزی پذیرفته نیست و با استمرار این روند مجلس باید یک موضع قاطع و منسجم برای کمک به کشاورزان اتخاذ کند که امیدواریم نگاه دولتمردان معطوف به حمایت از بخش کشاورزی باشد.